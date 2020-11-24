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Шишкин: нефтегазовая отрасль — на переднем крае внедрения инноваций
Шишкин: нефтегазовая отрасль — на переднем крае внедрения инноваций
Большинство прогнозов в области энергетики предполагают, что одни только альтернативные источники не смогут удовлетворить спрос на энергоносители в мире, сказал РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:49
2020-11-24T15:49
андрей шишкин
роснефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Большинство прогнозов в области энергетики предполагают, что одни только альтернативные источники не смогут удовлетворить спрос на энергоносители в мире, сказал вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО "НК "Роснефть" Андрей Шишкин в интервью "Российской газете"."Большинство энергетических прогнозов, даже предполагая значительный рост возобновляемой энергии в течение ближайших 20-30 лет, исходят из того, что в одиночку альтернативные источники не смогут удовлетворить спрос на энергоносители. Хотя бы потому, что это очень дорого, а в некоторых регионах мира вообще невозможно, даже в силу природных условий. Ну и, конечно, эти 20 лет нефтяная отрасль не будет "сложа руки" наблюдать, как ее обходят конкуренты. Нефть и газ это не только топливо, это также новые материалы, реагенты и продукты" - пояснил Шишкин.Он подчеркнул, что нефтегазовая отрасль находится сегодня на переднем крае разработки инноваций и должна быть готова к любым вызовам вплоть до смены технологического уклада."Если вдруг завтра откроют новый вид более дешевой энергии, то нам придется либо сворачивать свою деятельность, либо искать новые способы применения товара. Нечто подобное произошло, когда Эдисон изобрел электрическую лампочку и казалось, что нефть умерла как товар. Нефть ведь на начальном этапе использовалась по всему миру как источник осветительного керосина. Но была изобретена форсунка для использования мазута в паровых двигателях, а затем Дизель создал двигатель внутреннего сгорания, перевернувший всю нашу цивилизацию. И оказалось, что электроэнергию лучше всего получать из той же нефти или газа", - пояснил Шишкин.В то же время, отметил он в интервью "РГ", корпорации нефтяного сектора используют инновации для внедрения более экологичных способов производства."Интенсивность парниковых выбросов "Роснефти" уже сейчас одна из самых низких в нефтегазовой отрасли. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 миллиона тонн СО2-эквивалента. И это прямая заслуга инноваций. За последние пять лет "зеленые" инвестиции Компании превысили 4 миллиарда долларов. Мы модернизируем нефтеперерабатывающие заводы, наращиваем производство чистых видов топлива, увеличиваем долю добычи газа. И наша стратегическая цель – упрочить экологическое лидерство за счет новых разработок", - сообщил Шишкин.
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андрей шишкин, роснефть, новости компаний - экономика

Шишкин: нефтегазовая отрасль — на переднем крае внедрения инноваций

15:49 24.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО НК "Роснефть" Андрей Шишкин
Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО НК Роснефть Андрей Шишкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Большинство прогнозов в области энергетики предполагают, что одни только альтернативные источники не смогут удовлетворить спрос на энергоносители в мире, сказал вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО "НК "Роснефть" Андрей Шишкин в интервью "Российской газете".
"Большинство энергетических прогнозов, даже предполагая значительный рост возобновляемой энергии в течение ближайших 20-30 лет, исходят из того, что в одиночку альтернативные источники не смогут удовлетворить спрос на энергоносители. Хотя бы потому, что это очень дорого, а в некоторых регионах мира вообще невозможно, даже в силу природных условий. Ну и, конечно, эти 20 лет нефтяная отрасль не будет "сложа руки" наблюдать, как ее обходят конкуренты. Нефть и газ это не только топливо, это также новые материалы, реагенты и продукты" - пояснил Шишкин.
Он подчеркнул, что нефтегазовая отрасль находится сегодня на переднем крае разработки инноваций и должна быть готова к любым вызовам вплоть до смены технологического уклада.
"Если вдруг завтра откроют новый вид более дешевой энергии, то нам придется либо сворачивать свою деятельность, либо искать новые способы применения товара.
Нечто подобное произошло, когда Эдисон изобрел электрическую лампочку и казалось, что нефть умерла как товар. Нефть ведь на начальном этапе использовалась по всему миру как источник осветительного керосина. Но была изобретена форсунка для использования мазута в паровых двигателях, а затем Дизель создал двигатель внутреннего сгорания, перевернувший всю нашу цивилизацию. И оказалось, что электроэнергию лучше всего получать из той же нефти или газа", - пояснил Шишкин.
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В то же время, отметил он в интервью "РГ", корпорации нефтяного сектора используют инновации для внедрения более экологичных способов производства.
"Интенсивность парниковых выбросов "Роснефти" уже сейчас одна из самых низких в нефтегазовой отрасли. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 миллиона тонн СО2-эквивалента. И это прямая заслуга инноваций. За последние пять лет "зеленые" инвестиции Компании превысили 4 миллиарда долларов. Мы модернизируем нефтеперерабатывающие заводы, наращиваем производство чистых видов топлива, увеличиваем долю добычи газа. И наша стратегическая цель – упрочить экологическое лидерство за счет новых разработок", - сообщил Шишкин.
 
Андрей ШишкинРоснефтьНовости компаний - Экономика
 
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