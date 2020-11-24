Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/gosudarstvennaya-duma-1586053684.html
Круглый стол о перспективах малых партий на выборах в ГД в 2021 году
Круглый стол о перспективах малых партий на выборах в ГД в 2021 году
26 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Станут ли "большими" малые партии? Перспективы и возможности новых политических сил".
2020-11-24T12:14
2020-11-24T12:14
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1586053684.jpg?1606209270
Задать вопросУчастники:- управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;- директор Института глобализации и социальных движений Борис КАГАРЛИЦКИЙ;- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- ведущий социолог Института развития интернета Илья УХОВ;- политолог Анна ФЕДОРОВА. Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.Малые партии представляют собой заметное явление в политической жизни России. Сегодня к их числу можно отнести как несколько новых политических сил, успешно выступивших на недавних региональных и муниципальных выборах, так и ряд имеющих длительную историю политических проектов, обретающих сегодня "второе дыхание" и активно включающихся в политическую борьбу в преддверии выборов депутатов Государственной Думы 2021 года.Каково значение малых партий для системы политического представительства?&nbsp;Способны ли они удовлетворить запрос на новые лица в политике, на новые формы политической активности и представительство новых интересов и неудовлетворенных запросов избирателей? Смогут ли малые партии составить в 2021 году достойную конкуренцию старой парламентской оппозиции? Есть ли у малых партий потенциал для коалиционного объединения? Какие из малых партий могут в перспективе выйти в "высшую политическую лигу", преодолев проходной барьер на выборах в Государственную Думу?&nbsp; Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о перспективах малых партий на выборах в ГД в 2021 году

12:14 24.11.2020
 
Читать ria.ru в
26 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Станут ли "большими" малые партии? Перспективы и возможности новых политических сил".
Задать вопрос

Участники:
- управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ
- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;
- директор Института глобализации и социальных движений Борис КАГАРЛИЦКИЙ;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- ведущий социолог Института развития интернета Илья УХОВ;
- политолог Анна ФЕДОРОВА.

Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.

Малые партии представляют собой заметное явление в политической жизни России. Сегодня к их числу можно отнести как несколько новых политических сил, успешно выступивших на недавних региональных и муниципальных выборах, так и ряд имеющих длительную историю политических проектов, обретающих сегодня "второе дыхание" и активно включающихся в политическую борьбу в преддверии выборов депутатов Государственной Думы 2021 года.
Каково значение малых партий для системы политического представительства? Способны ли они удовлетворить запрос на новые лица в политике, на новые формы политической активности и представительство новых интересов и неудовлетворенных запросов избирателей? Смогут ли малые партии составить в 2021 году достойную конкуренцию старой парламентской оппозиции? Есть ли у малых партий потенциал для коалиционного объединения? Какие из малых партий могут в перспективе выйти в "высшую политическую лигу", преодолев проходной барьер на выборах в Государственную Думу? 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Врачи оценивают состояние детей, находившихся в заложниках в Колпино
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
17:10Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
17:07В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
17:00Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
16:57Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
Лента новостейМолния