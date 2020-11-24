Круглый стол о перспективах малых партий на выборах в ГД в 2021 году
26 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Станут ли "большими" малые партии? Перспективы и возможности новых политических сил".
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Участники:
- управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ
- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;
- директор Института глобализации и социальных движений Борис КАГАРЛИЦКИЙ;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- ведущий социолог Института развития интернета Илья УХОВ;
- политолог Анна ФЕДОРОВА.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.
Малые партии представляют собой заметное явление в политической жизни России. Сегодня к их числу можно отнести как несколько новых политических сил, успешно выступивших на недавних региональных и муниципальных выборах, так и ряд имеющих длительную историю политических проектов, обретающих сегодня "второе дыхание" и активно включающихся в политическую борьбу в преддверии выборов депутатов Государственной Думы 2021 года.
Каково значение малых партий для системы политического представительства? Способны ли они удовлетворить запрос на новые лица в политике, на новые формы политической активности и представительство новых интересов и неудовлетворенных запросов избирателей? Смогут ли малые партии составить в 2021 году достойную конкуренцию старой парламентской оппозиции? Есть ли у малых партий потенциал для коалиционного объединения? Какие из малых партий могут в перспективе выйти в "высшую политическую лигу", преодолев проходной барьер на выборах в Государственную Думу?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ
- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;
- директор Института глобализации и социальных движений Борис КАГАРЛИЦКИЙ;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- ведущий социолог Института развития интернета Илья УХОВ;
- политолог Анна ФЕДОРОВА.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.
Малые партии представляют собой заметное явление в политической жизни России. Сегодня к их числу можно отнести как несколько новых политических сил, успешно выступивших на недавних региональных и муниципальных выборах, так и ряд имеющих длительную историю политических проектов, обретающих сегодня "второе дыхание" и активно включающихся в политическую борьбу в преддверии выборов депутатов Государственной Думы 2021 года.
Каково значение малых партий для системы политического представительства? Способны ли они удовлетворить запрос на новые лица в политике, на новые формы политической активности и представительство новых интересов и неудовлетворенных запросов избирателей? Смогут ли малые партии составить в 2021 году достойную конкуренцию старой парламентской оппозиции? Есть ли у малых партий потенциал для коалиционного объединения? Какие из малых партий могут в перспективе выйти в "высшую политическую лигу", преодолев проходной барьер на выборах в Государственную Думу?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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