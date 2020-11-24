https://ria.ru/20201124/golikova-1586030994.html

Голикова заявила о пересмотре схемы госпитализации пациентов в регионах

Голикова заявила о пересмотре схемы госпитализации пациентов в регионах

2020-11-24T10:31

2020-11-24T10:31

2020-11-24T11:27

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коронавирус в россии

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здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Схемы госпитализации пациентов пересмотрены в регионах РФ из-за пандемии для сохранения плановой медпомощи, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."В целях сохранения плановой медицинской помощи в регионах организованы горячие линии, пересмотрены схемы госпитализации пациентов. На дому или дистанционно осуществляется продление листов нетрудоспособности и выписка рецептов на максимально возможный срок", - сказала Голикова на координационном совете уполномоченных по правам человека.По ее словам, организована доставка рецептов и лекарств льготникам на дом."Также скорректированы графики плановых госпитализаций пациентов в стационары", - отметила Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586030850.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество