https://ria.ru/20201124/frantsiya-1586139011.html
В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
Франция сожалеет о решении США выйти из Договора по открытом небу, продолжит выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения и будет вести диалог с новой РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:09
2020-11-24T18:09
2020-11-24T21:28
россия
договор по открытому небу
франция
сша
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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Франция сожалеет о решении США выйти из Договора по открытом небу, продолжит выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения и будет вести диалог с новой американской администрацией по вопросу контроля над вооружениями, заявил представитель французского МИД."Мы также сожалеем о решении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу, действие которого обеспечивает нам высокую прозрачность и предсказуемость в области военной деятельности, в частности в отношениях с Россией. Франция будет продолжать выполнять этот договор и начнет диалог с новой американской администрацией по вопросу контроля над вооружениями, который является важным инструментом для сохранения стратегического баланса", - сказал представитель французского министерства на брифинге во вторник.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
https://ria.ru/20201124/dogovor-1586098346.html
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россия, договор по открытому небу, франция, сша, политика