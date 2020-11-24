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В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
Франция сожалеет о решении США выйти из Договора по открытом небу, продолжит выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения и будет вести диалог с новой РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:09
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россия
договор по открытому небу
франция
сша
политика
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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Франция сожалеет о решении США выйти из Договора по открытом небу, продолжит выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения и будет вести диалог с новой американской администрацией по вопросу контроля над вооружениями, заявил представитель французского МИД."Мы также сожалеем о решении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу, действие которого обеспечивает нам высокую прозрачность и предсказуемость в области военной деятельности, в частности в отношениях с Россией. Франция будет продолжать выполнять этот договор и начнет диалог с новой американской администрацией по вопросу контроля над вооружениями, который является важным инструментом для сохранения стратегического баланса", - сказал представитель французского министерства на брифинге во вторник.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
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россия, договор по открытому небу, франция, сша, политика

В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу

18:09 24.11.2020 (обновлено: 21:28 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Франция сожалеет о решении США выйти из Договора по открытом небу, продолжит выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения и будет вести диалог с новой американской администрацией по вопросу контроля над вооружениями, заявил представитель французского МИД.
"Мы также сожалеем о решении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу, действие которого обеспечивает нам высокую прозрачность и предсказуемость в области военной деятельности, в частности в отношениях с Россией. Франция будет продолжать выполнять этот договор и начнет диалог с новой американской администрацией по вопросу контроля над вооружениями, который является важным инструментом для сохранения стратегического баланса", - сказал представитель французского министерства на брифинге во вторник.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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