https://ria.ru/20201124/flot-1585945298.html

Летучий корабль: как технический флот Москвы отправляют на зимовку

Летучий корабль: как технический флот Москвы отправляют на зимовку

Каждый год в преддверии зимы в Москве завершается сезон технической навигации. Суда, ответственные за уборку и устранение нефтяных пятен на Москве-реке,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:00

2020-11-24T10:00

2020-11-24T10:00

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Каждый год в преддверии зимы в Москве завершается сезон технической навигации. Суда, ответственные за уборку и устранение нефтяных пятен на Москве-реке, частично покидают городскую акваторию и уходят на ремонт, чтобы весной снова выйти на водную гладь в обновленном виде. Корреспондент РИА Новости присутствовал на выемке плавучих средств и узнал, что ждет "летучие корабли" зимой.В эксплуатации ГУП "Мосводосток" находится 30 плавсредств – именно на них специалисты предприятия в сезон навигации ежедневно обходят акваторию Москвы-реки и Яузы, убирая с водной глади бытовой и природный мусор. С наступлением холодов часть водного парка уходит на зимовку. По завершении сезона технической навигации некоторые корабли в соответствии с графиком ремонта судов перемещают на сушу, чтобы затем отправить их на диагностику и необходимый ремонт.Даже небольшие на вид теплоходы предприятия весят по несколько тонн. Для их выемки из воды "Мосводосток" привлекает тяжелую спецтехнику – кран, способный быстро и безопасно переместить судно на сушу.Сначала теплоход подходит к пристани, где бригада специалистов закрепляет на нем крановые стропы. Затем судно аккуратно поднимают из воды и под контролем специалистов "Мосводостока" перемещают на специальные подпорки, чтобы обеспечить доступ к днищу теплохода для его диагностики и очистки.Начальник флота "Мосводостока" отмечает: хотя на зимовку в этом сезоне отправляется почти треть кораблей предприятия, Москва-река и ее притоки не останутся без присмотра. В зимний сезон за состоянием городской акватории будут следить с пяти бортов.Зимой оставшиеся единицы флота "Мосводостока" сосредоточатся на уборке бытового и природного мусора в зоне своей ответственности, а также на устранении масляных пятен в случае их появления.По данным "Мосводостока", за прошедший сезон технической навигации предприятию удалось собрать свыше 2,3 тысячи кубометров мусора, который отправился на утилизацию.За летний сезон специалисты "Мосводостока" также извлекли примерно 22 тысячи тонн илового осадка со дна главной водной артерии столицы. Зимой, по словам начальника флота предприятия, эти работы приостанавливаются из-за закрытия шлюзов на Москве-реке, однако возобновляются в следующем сезоне технавигации.Основные ремонтные работы затронут внутреннее устройство технических судов. Специалисты "Мосводостока" продиагностируют подвижные рулевые комплексы и другие механизмы теплоходов, проведут необходимую починку или замену деталей и запчастей.Перед стартом весенней навигации технический флот "Мосводостока" переместят с суши на воду в том же порядке, с помощью специализированного крана. С началом сезона все 30 судов в дежурном режиме будут ежедневно обследовать и убирать зону своей ответственности: 67 километров Москвы-реки, 4,5 километра низовий Яузы и 4,5 километра Водоотводного канала.

https://ria.ru/20201027/moskva-reka-1581697470.html

https://realty.ria.ru/20201103/yauza-1582824342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва