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Эксперт назвал возможную цель нарушения границы американским эсминцем
Эксперт назвал возможную цель нарушения границы американским эсминцем
Нарушивший границу американский эсминец "Джон Маккейн" мог пытаться спровоцировать российских военных моряков прицеливаться для удара по нему, чтобы больше... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:55
2020-11-24T14:30
адмирал виноградов (корабль)
академия геополитических проблем
константин сивков
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Нарушивший границу американский эсминец "Джон Маккейн" мог пытаться спровоцировать российских военных моряков прицеливаться для удара по нему, чтобы больше узнать о работе наших стрельбовых станций, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.Ранее Минобороны РФ сообщило, что "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский эсминец сразу ушел в нейтральные воды.Он не исключил, что эсминец мог оказаться в российских территориальных водах из-за навигационной ошибки. Эксперт напомнил, что в современной истории американского флота уже были случаи, когда военные корабли сталкивались с гражданскими судами именно по этой причине.
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адмирал виноградов (корабль), академия геополитических проблем, константин сивков, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность

Эксперт назвал возможную цель нарушения границы американским эсминцем

10:55 24.11.2020 (обновлено: 14:30 24.11.2020)
 
© Фото : U.S. NavyАмериканский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : U.S. Navy
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Нарушивший границу американский эсминец "Джон Маккейн" мог пытаться спровоцировать российских военных моряков прицеливаться для удара по нему, чтобы больше узнать о работе наших стрельбовых станций, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский эсминец сразу ушел в нейтральные воды.

"Надводный корабль решает задачи разведки во всем диапазоне средств. Это надводная разведка, радиолокационная разведка, радиотехническая разведка, радиоакустическая разведка. В частности, наверняка проверял работу наших стрельбовых станций - в расчете на то, что наши включат стрельбовую станцию, чтобы облучить, приготовиться к стрельбе. Видимо, наши не включили это дело", - сказал Сивков.

Он не исключил, что эсминец мог оказаться в российских территориальных водах из-за навигационной ошибки. Эксперт напомнил, что в современной истории американского флота уже были случаи, когда военные корабли сталкивались с гражданскими судами именно по этой причине.
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"Может быть и элементарное разгильдяйство. У них там кавардак творится серьезный на флоте. Простите меня, если у них из-за коронавируса две авианосные группы вышли из строя, о чем там вообще говорить", - добавил Сивков.

 
Адмирал Виноградов (корабль)Академия геополитических проблемКонстантин СивковТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
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