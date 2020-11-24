https://ria.ru/20201124/esminets-1586036667.html

Эксперт назвал возможную цель нарушения границы американским эсминцем

Эксперт назвал возможную цель нарушения границы американским эсминцем

Нарушивший границу американский эсминец "Джон Маккейн" мог пытаться спровоцировать российских военных моряков прицеливаться для удара по нему, чтобы больше... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:55

2020-11-24T10:55

2020-11-24T14:30

адмирал виноградов (корабль)

академия геополитических проблем

константин сивков

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Нарушивший границу американский эсминец "Джон Маккейн" мог пытаться спровоцировать российских военных моряков прицеливаться для удара по нему, чтобы больше узнать о работе наших стрельбовых станций, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.Ранее Минобороны РФ сообщило, что "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский эсминец сразу ушел в нейтральные воды.Он не исключил, что эсминец мог оказаться в российских территориальных водах из-за навигационной ошибки. Эксперт напомнил, что в современной истории американского флота уже были случаи, когда военные корабли сталкивались с гражданскими судами именно по этой причине.

https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html

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адмирал виноградов (корабль), академия геополитических проблем, константин сивков, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность