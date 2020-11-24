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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201124/ekskursii-1586102990.html
Новый сезон онлайн-экскурсий Открой#Моспром стартует 26 ноября
Новый сезон онлайн-экскурсий Открой#Моспром стартует 26 ноября
Онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы в рамках нового сезона Открой#Моспром стартуют 26 ноября, их проведут известные российские артисты и... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:32
2020-11-24T15:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы в рамках нового сезона Открой#Моспром стартуют 26 ноября, их проведут известные российские артисты и телеведущие, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Эфиры пройдут в инстаграм-аккаунтах приглашенных гостей, а также в социальных сетях проекта Открой#Моспром. В первых трех эфирах примут участие певица Анна Семенович, которая посетит косметическую фабрику "Свобода", актриса Любовь Толкалина, которая познакомится с созданием систем для авиационно-космической отрасли в НПО "Наука", а также певец Миша Марвин - он поедет на Карачаровский механический завод, где выпускают лифты."Такой "звездный" формат проекта Открой#Моспром мы впервые запустили этим летом. Тогда известные актеры и телеведущие сначала сами посетили наши заводы, а позднее делились полученными знаниями с пользователями социальных сетей. Всего было четыре таких выпуска, в общей сложности их посмотрели свыше миллиона человек. В этот раз мы немного поменяли формат – знаменитости будут выходить в прямые эфиры непосредственно с территории предприятий", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.В этот раз запланировано провести пять выпусков. Последние два станут по-настоящему семейными: 27 ноября актриса Анна Хилькевич с дочерью посетит производство мороженого "Баскин Роббинс", а 28 ноября телеведущая Юлия Барановская выяснит секреты вкуса знаменитой Сoca-Сola на столичном заводе компании. Кроме того, в рамках нового сезона проекта любителей интеллектуальных игр ждет очередная серия игр "Квиз, плиз!", посвященная московской промышленности. В этот раз для участников подготовили праздничный блок вопросов, а блиц-вопросы озвучат звезды-участники проекта. Состязания будут транслироваться на сайте otkroimosprom.ru и специальной платформе "Квиз, плиз!", где все желающие могут подать заявку на участие, регистрация уже открыта. Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн-аудитория превысила 2 миллиона зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.
https://ria.ru/20200914/mosprom-1577231252.html
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РИА Новости
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александр прохоров, общество

Новый сезон онлайн-экскурсий Открой#Моспром стартует 26 ноября

15:32 24.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПредприятие НПО "Наука"
Предприятие НПО Наука - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы в рамках нового сезона Открой#Моспром стартуют 26 ноября, их проведут известные российские артисты и телеведущие, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Эфиры пройдут в инстаграм-аккаунтах приглашенных гостей, а также в социальных сетях проекта Открой#Моспром. В первых трех эфирах примут участие певица Анна Семенович, которая посетит косметическую фабрику "Свобода", актриса Любовь Толкалина, которая познакомится с созданием систем для авиационно-космической отрасли в НПО "Наука", а также певец Миша Марвин - он поедет на Карачаровский механический завод, где выпускают лифты.
"Такой "звездный" формат проекта Открой#Моспром мы впервые запустили этим летом. Тогда известные актеры и телеведущие сначала сами посетили наши заводы, а позднее делились полученными знаниями с пользователями социальных сетей. Всего было четыре таких выпуска, в общей сложности их посмотрели свыше миллиона человек. В этот раз мы немного поменяли формат – знаменитости будут выходить в прямые эфиры непосредственно с территории предприятий", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
В этот раз запланировано провести пять выпусков. Последние два станут по-настоящему семейными: 27 ноября актриса Анна Хилькевич с дочерью посетит производство мороженого "Баскин Роббинс", а 28 ноября телеведущая Юлия Барановская выяснит секреты вкуса знаменитой Сoca-Сola на столичном заводе компании.
Кроме того, в рамках нового сезона проекта любителей интеллектуальных игр ждет очередная серия игр "Квиз, плиз!", посвященная московской промышленности. В этот раз для участников подготовили праздничный блок вопросов, а блиц-вопросы озвучат звезды-участники проекта.
Логотип ОАО Кондитерского концерна Бабаевский на крыше жилого дома фабрикантов Абрикосовых на улице Малой Красносельской в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:51Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Мероприятия "Открой#Моспром" в сентябре посетили более 3 тысяч человек
Состязания будут транслироваться на сайте otkroimosprom.ru и специальной платформе "Квиз, плиз!", где все желающие могут подать заявку на участие, регистрация уже открыта.
Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн-аудитория превысила 2 миллиона зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровОбщество
 
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