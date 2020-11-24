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Туризм
https://ria.ru/20201124/egipet-1586099734.html
Туристы застряли в Египте из-за повторяющихся положительных ПЦР-тестов
Туристы застряли в Египте из-за повторяющихся положительных ПЦР-тестов
Отдыхающие не могут покинуть египетский курорт из-за повторяющегося положительного анализа на коронавирус, сообщает TourDom. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:50
2020-11-24T15:50
туристы
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коронавирус covid-19
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новости - туризм
хургада
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Отдыхающие не могут покинуть египетский курорт из-за повторяющегося положительного анализа на коронавирус, сообщает TourDom.Туристка из Украины Оксана П. рассказала, что 7 ноября прилетела в Хургаду вместе с мужем. В аэропорту они сдали ПЦР-тест и отправились в отель. Через два дня менеджер гостиницы сообщил, что анализ супруга, у которого не было никаких симптомов заболевания, оказался положительным.Гостей поместили на карантин в отдельный номер. Следующий тест также подтвердил наличие вируса в организме. На седьмой день туристу отменили изоляцию и разрешили полноценно отдыхать в ожидании очередного тестирования, назначенного на 18 ноября."Мы надеялись, что это будет последний раз, после чего спокойно улетим домой. Однако за день до рейса стало известно, что и третий тест положительный. Информация поступила по смс без документального подтверждения", — сообщила Оксана.Такой результат не позволял путешественникам покинуть Египет. С 21 ноября они находятся в отеле за свой счет. Страховка, которую оформили украинцы, помогла возместить только расходы на отдельный номер во время карантина.Четвертое по счету тестирование назначено на 24 ноября. И если стоимость предыдущих анализов покрывалась страховкой, то теперь анализ придется оплачивать самим (он стоит 150 долларов).По словам Оксаны, в посольстве Украины им сказали: "Вашей жизни ничего не угрожает, поэтому ничем помочь не можем. Сдавая тест в аэропорту Египта, а не перед поездкой, вы взяли на себя ответственность за результат".В туроператорской компании, отправившей пару на отдых, тоже развели руками: подобные случаи происходят, и пока результат теста не окажется отрицательным, улететь домой не получится.Пострадавшие туристы советуют будущим путешественникам обязательно сдавать анализ перед вылетом на отдых, покупать страховку, покрывающую все "ковидные" риски и иметь запас денег.
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, хургада, египет, украина

Туристы застряли в Египте из-за повторяющихся положительных ПЦР-тестов

15:50 24.11.2020
 
© AFP 2020 / Mohamed El-ShahedТуристы в бассейне в одном из отелей курорта Хургада в Египте. 19 февраля 2018 года
Туристы в бассейне в одном из отелей курорта Хургада в Египте. 19 февраля 2018 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AFP 2020 / Mohamed El-Shahed
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Отдыхающие не могут покинуть египетский курорт из-за повторяющегося положительного анализа на коронавирус, сообщает TourDom.
Туристка из Украины Оксана П. рассказала, что 7 ноября прилетела в Хургаду вместе с мужем. В аэропорту они сдали ПЦР-тест и отправились в отель. Через два дня менеджер гостиницы сообщил, что анализ супруга, у которого не было никаких симптомов заболевания, оказался положительным.
Гостей поместили на карантин в отдельный номер. Следующий тест также подтвердил наличие вируса в организме. На седьмой день туристу отменили изоляцию и разрешили полноценно отдыхать в ожидании очередного тестирования, назначенного на 18 ноября.
"Мы надеялись, что это будет последний раз, после чего спокойно улетим домой. Однако за день до рейса стало известно, что и третий тест положительный. Информация поступила по смс без документального подтверждения", — сообщила Оксана.
Такой результат не позволял путешественникам покинуть Египет. С 21 ноября они находятся в отеле за свой счет. Страховка, которую оформили украинцы, помогла возместить только расходы на отдельный номер во время карантина.
Четвертое по счету тестирование назначено на 24 ноября. И если стоимость предыдущих анализов покрывалась страховкой, то теперь анализ придется оплачивать самим (он стоит 150 долларов).
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По словам Оксаны, в посольстве Украины им сказали: "Вашей жизни ничего не угрожает, поэтому ничем помочь не можем. Сдавая тест в аэропорту Египта, а не перед поездкой, вы взяли на себя ответственность за результат".
В туроператорской компании, отправившей пару на отдых, тоже развели руками: подобные случаи происходят, и пока результат теста не окажется отрицательным, улететь домой не получится.
Пострадавшие туристы советуют будущим путешественникам обязательно сдавать анализ перед вылетом на отдых, покупать страховку, покрывающую все "ковидные" риски и иметь запас денег.
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