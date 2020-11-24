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Шишкин: эффект от инноваций в "Роснефти" превысил 11 млрд рублей
Шишкин: эффект от инноваций в "Роснефти" превысил 11 млрд рублей
Экономический эффект от внедрения инноваций на предприятиях "Роснефти" только за прошлый год превысил 11 миллиардов рублей, сообщил вице-президент по... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:49
2020-11-24T15:49
андрей шишкин
роснефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экономический эффект от внедрения инноваций на предприятиях "Роснефти" только за прошлый год превысил 11 миллиардов рублей, сообщил вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО "НК "Роснефть" Андрей Шишкин в интервью "Российской газете"."У нас крупнейшая научная база на континенте. 29 научно-исследовательских и проектных институтов, общей численностью более 17 тысяч человек. Только в прошлом году эффект от внедрения различных инноваций превысил 11 миллиардов рублей. Наши разработки позволяют не только модернизировать нефтегазовую отрасль, но и дают мощный стимул развитию смежных отраслей", - сказал Шишкин. По мнению вице-президента "Роснефти", которое приводит газета, в XXI веке именно нефтяная отрасль, в том числе в связи с необходимостью разработки труднодоступных запасов углеводородов, должна стать создателем и важнейшим потребителем высоких технологий. В числе цифровых инноваций Шишкин назвал промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта "РН-ГРИД", гидродинамический симулятор "РН-КИМ" для создания и анализа трехмерных цифровых моделей месторождений, программный комплекс обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин "РН-ПЕТРОЛОГ" и комплекс "РН-СИГМА", предназначенный для геомеханического моделирования при бурении."Мы стремимся обеспечить технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования, необходимого при использовании сложных технологий бурения, таких как гидроразрыв пласта. По сути, "Роснефть" сработала на опережение, создав собственное программное обеспечение еще до введения санкционных барьеров, ограничивших продажи", — пояснил он "РГ".В условиях непростых отношений с Западом, когда Россию отрезали от многих наработанных глобальной наукой практик, роль корпораций в технологическом совершенствовании производственного комплекса страны резко возрастает, добавил он. "Государство, напомню, основной акционер "Роснефти", поэтому принимая решения, мы всегда ориентируемся не только на рыночную прибыль, но и на социально-экономические эффекты от того или иного научного проекта", - заключил Шишкин.
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андрей шишкин, роснефть, новости компаний - экономика

Шишкин: эффект от инноваций в "Роснефти" превысил 11 млрд рублей

15:49 24.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО "НК "Роснефть" Андрей Шишкин
Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО НК Роснефть Андрей Шишкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экономический эффект от внедрения инноваций на предприятиях "Роснефти" только за прошлый год превысил 11 миллиардов рублей, сообщил вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО "НК "Роснефть" Андрей Шишкин в интервью "Российской газете".
"У нас крупнейшая научная база на континенте. 29 научно-исследовательских и проектных институтов, общей численностью более 17 тысяч человек. Только в прошлом году эффект от внедрения различных инноваций превысил 11 миллиардов рублей. Наши разработки позволяют не только модернизировать нефтегазовую отрасль, но и дают мощный стимул развитию смежных отраслей", - сказал Шишкин.
По мнению вице-президента "Роснефти", которое приводит газета, в XXI веке именно нефтяная отрасль, в том числе в связи с необходимостью разработки труднодоступных запасов углеводородов, должна стать создателем и важнейшим потребителем высоких технологий.
В числе цифровых инноваций Шишкин назвал промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта "РН-ГРИД", гидродинамический симулятор "РН-КИМ" для создания и анализа трехмерных цифровых моделей месторождений, программный комплекс обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин "РН-ПЕТРОЛОГ" и комплекс "РН-СИГМА", предназначенный для геомеханического моделирования при бурении.
"Мы стремимся обеспечить технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования, необходимого при использовании сложных технологий бурения, таких как гидроразрыв пласта. По сути, "Роснефть" сработала на опережение, создав собственное программное обеспечение еще до введения санкционных барьеров, ограничивших продажи", — пояснил он "РГ".
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В условиях непростых отношений с Западом, когда Россию отрезали от многих наработанных глобальной наукой практик, роль корпораций в технологическом совершенствовании производственного комплекса страны резко возрастает, добавил он.
"Государство, напомню, основной акционер "Роснефти", поэтому принимая решения, мы всегда ориентируемся не только на рыночную прибыль, но и на социально-экономические эффекты от того или иного научного проекта", - заключил Шишкин.
 
Андрей ШишкинРоснефтьНовости компаний - Экономика
 
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