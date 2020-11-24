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Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в порт Грузии
Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в порт Грузии
Посольство США в Грузии сообщило, что американский эсминец Donald Cook вошел в Черное море. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:49
2020-11-24T11:49
2020-11-24T11:49
дональд кук (эсминец)
военно-морские силы сша
нато
сша
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Посольство США в Грузии сообщило, что американский эсминец Donald Cook вошел в Черное море."Военный корабль США Donald Cook (DDG 75) находится в Черном море для проведения рутинных операций по обеспечению безопасности на море, которые поддерживают региональную стабильность", - говорится в заявлении.По данным посольства, ВМС США проводят рутинные мероприятия с союзниками НАТО и партнерскими странами, среди которых Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.Заход эсминца в Черное море стал седьмым для кораблей США в 2020 году.
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дональд кук (эсминец), военно-морские силы сша, нато, сша, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости.
Посольство США
в Грузии сообщило, что американский эсминец Donald Cook
вошел в Черное море.
"Военный корабль США Donald Cook (DDG 75) находится в Черном море для проведения рутинных операций по обеспечению безопасности на море, которые поддерживают региональную стабильность", - говорится в заявлении.
По данным посольства, ВМС США проводят рутинные мероприятия с союзниками НАТО и партнерскими странами, среди которых Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.
Заход эсминца в Черное море стал седьмым для кораблей США в 2020 году.