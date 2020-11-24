Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/donald-kuk-1586048531.html
Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в порт Грузии
Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в порт Грузии
Посольство США в Грузии сообщило, что американский эсминец Donald Cook вошел в Черное море. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:49
2020-11-24T11:49
дональд кук (эсминец)
военно-морские силы сша
нато
сша
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148871_0:385:2560:1825_1400x0_80_0_0_e8c459a717711f84ef209c9a43d08e95.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Посольство США в Грузии сообщило, что американский эсминец Donald Cook вошел в Черное море."Военный корабль США Donald Cook (DDG 75) находится в Черном море для проведения рутинных операций по обеспечению безопасности на море, которые поддерживают региональную стабильность", - говорится в заявлении.По данным посольства, ВМС США проводят рутинные мероприятия с союзниками НАТО и партнерскими странами, среди которых Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.Заход эсминца в Черное море стал седьмым для кораблей США в 2020 году.
https://ria.ru/20201123/esminets-1585991250.html
сша
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148871_0:128:2560:2048_1400x0_80_0_0_a3a9330ef17a79aefd93e94b78fd9347.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд кук (эсминец), военно-морские силы сша, нато, сша, грузия, в мире

Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в порт Грузии

11:49 24.11.2020
 
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Дональд Кук" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминец ВМС США Дональд Кук и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Посольство США в Грузии сообщило, что американский эсминец Donald Cook вошел в Черное море.
"Военный корабль США Donald Cook (DDG 75) находится в Черном море для проведения рутинных операций по обеспечению безопасности на море, которые поддерживают региональную стабильность", - говорится в заявлении.
По данным посольства, ВМС США проводят рутинные мероприятия с союзниками НАТО и партнерскими странами, среди которых Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.
Заход эсминца в Черное море стал седьмым для кораблей США в 2020 году.
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 21:06
В Черное море зашел американский эсминец "Дональд Кук"
 
Дональд Кук (эсминец)Военно-морские силы СШАНАТОСШАГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Врачи оценивают состояние детей, находившихся в заложниках в Колпино
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
17:10Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
17:07В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
17:00Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
16:57Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
16:51Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали
Лента новостейМолния