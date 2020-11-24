https://ria.ru/20201124/donald-kuk-1586048531.html

Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в порт Грузии

Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в порт Грузии

Посольство США в Грузии сообщило, что американский эсминец Donald Cook вошел в Черное море. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:49

2020-11-24T11:49

2020-11-24T11:49

дональд кук (эсминец)

военно-морские силы сша

нато

сша

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148871_0:385:2560:1825_1400x0_80_0_0_e8c459a717711f84ef209c9a43d08e95.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Посольство США в Грузии сообщило, что американский эсминец Donald Cook вошел в Черное море."Военный корабль США Donald Cook (DDG 75) находится в Черном море для проведения рутинных операций по обеспечению безопасности на море, которые поддерживают региональную стабильность", - говорится в заявлении.По данным посольства, ВМС США проводят рутинные мероприятия с союзниками НАТО и партнерскими странами, среди которых Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.Заход эсминца в Черное море стал седьмым для кораблей США в 2020 году.

https://ria.ru/20201123/esminets-1585991250.html

сша

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд кук (эсминец), военно-морские силы сша, нато, сша, грузия, в мире