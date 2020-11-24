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Новогодняя почта Деду Морозу заработает на ВДНХ в Москве 27 ноября
Новогодняя почта Деду Морозу заработает на ВДНХ в Москве 27 ноября
Гости ВДНХ с 27 ноября смогут отправить письмо в Московскую усадьбу Деда Мороза, почтовые ящики разместят на катке и в инфоцентре Выставки, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:09
2020-11-24T16:18
туризм
хорошие новости
дед мороз
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гости ВДНХ с 27 ноября смогут отправить письмо в Московскую усадьбу Деда Мороза, почтовые ящики разместят на катке и в инфоцентре Выставки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ."Начиная с 27 ноября и в течение всего зимнего сезона гости ВДНХ смогут поделиться своими заветными желаниями или просто передать привет главному герою Нового года - Дедушке Морозу. Для этого нужно заранее написать письмо, заглянуть в информационный центр, расположенный в левом крыле арки Главного входа ВДНХ, и сбросить конверт в специальный красный ящик с надписью "Почта Московской усадьбы Деда Мороза". Еще один ящик расположится на катке Выставки — на подиуме проката детской ледовой площадки", - рассказали в пресс-службе.Как добавили в пресс-службе ВДНХ, чтобы получить личный ответ от Деда Мороза, нужно успеть отправить письмо до 15 января, правильно указать обратный адрес на конверте и не забыть индекс."Каждую неделю Снеговик-Почтовик на специальном автобусе будет забирать письма и доставлять их в усадьбу главного героя зимы. Сбор и обработка писем будут проводиться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. А для тех, кто не сможет лично доставить свое письмо в почтовый ящик, предусмотрена возможность электронного послания Деду Морозу на сайте его Московской усадьбы", - отметили в пресс-службе.Зима на ВДНХ стартует 27 ноября. Главной площадкой сезона традиционно станет каток, который раскинулся от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", окружив ледовыми дорожками знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Билеты на каток будут продаваться только онлайн на официальном сайте ВДНХ, это поможет гостям избежать очередей в кассы и сохранить социальную дистанцию. Каток будет работать с соблюдением требований безопасности, установленных Роспотребнадзором. -0-
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РИА Новости
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туризм, хорошие новости, дед мороз, москва, общество

Новогодняя почта Деду Морозу заработает на ВДНХ в Москве 27 ноября

16:09 24.11.2020 (обновлено: 16:18 24.11.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гости ВДНХ с 27 ноября смогут отправить письмо в Московскую усадьбу Деда Мороза, почтовые ящики разместят на катке и в инфоцентре Выставки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ.
"Начиная с 27 ноября и в течение всего зимнего сезона гости ВДНХ смогут поделиться своими заветными желаниями или просто передать привет главному герою Нового года - Дедушке Морозу. Для этого нужно заранее написать письмо, заглянуть в информационный центр, расположенный в левом крыле арки Главного входа ВДНХ, и сбросить конверт в специальный красный ящик с надписью "Почта Московской усадьбы Деда Мороза". Еще один ящик расположится на катке Выставки — на подиуме проката детской ледовой площадки", - рассказали в пресс-службе.
Как добавили в пресс-службе ВДНХ, чтобы получить личный ответ от Деда Мороза, нужно успеть отправить письмо до 15 января, правильно указать обратный адрес на конверте и не забыть индекс.
"Каждую неделю Снеговик-Почтовик на специальном автобусе будет забирать письма и доставлять их в усадьбу главного героя зимы. Сбор и обработка писем будут проводиться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. А для тех, кто не сможет лично доставить свое письмо в почтовый ящик, предусмотрена возможность электронного послания Деду Морозу на сайте его Московской усадьбы", - отметили в пресс-службе.
Зима на ВДНХ стартует 27 ноября. Главной площадкой сезона традиционно станет каток, который раскинулся от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", окружив ледовыми дорожками знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Билеты на каток будут продаваться только онлайн на официальном сайте ВДНХ, это поможет гостям избежать очередей в кассы и сохранить социальную дистанцию. Каток будет работать с соблюдением требований безопасности, установленных Роспотребнадзором. -0-
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