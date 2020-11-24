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https://ria.ru/20201124/biznes-1585948759.html
Профи спешат на помощь: как работает бизнес-неотложка в Астрахани
Профи спешат на помощь: как работает бизнес-неотложка в Астрахани
Скорая помощь для бизнеса, или, как ее еще называют, бизнес-неотложка — ноу-хау астраханских властей. Регион пока единственный в России, где оперативная группа... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:00
2020-11-24T16:57
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россия
хорошие новости
астрахань
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Скорая помощь для бизнеса, или, как ее еще называют, бизнес-неотложка — ноу-хау астраханских властей. Регион пока единственный в России, где оперативная группа экспертов выезжает в отдаленные уголки и дает квалифицированные консультации предпринимателям. Проект реализуется с 2016 года, и за это время нужную, полезную и важную информацию получили более тысячи бизнесменов.Бизнес-неотложка, как правило, отправляется туда, где самим жителям трудно найти компетентных консультантов."Мы собираем экспертов, и эта группа едет в сельские районы. Бывает, что в одном районе посещаем сразу несколько населенных пунктов, часто запаромных. Они отдалены от Астрахани, населению трудно искать специалистов, и они едут к ним сами", — отметила в комментарии РИА Новости заместитель министра экономического развития Астраханской области Ольга Фомина.Состав бригады скорой помощи бизнесу готов оказать всестороннюю поддержку на месте. В мобильную группу входят специалисты регионального и муниципального уровней, налоговой, ПФР, банков. При этом в зависимости от нужд каждого конкретного населенного пункта профиль экспертов может меняться."Например, во время подготовки выезда в Красноярский район, который состоялся 12 ноября, мы получили запрос на консультацию по маркировке продукции. Бизнес этот вопрос волнует ввиду последних изменений в законодательстве. Именно поэтому в группу вошел эксперт департамента торговли регионального Минэка, он ответил на вопросы сельчан", — сообщила Ольга Фомина.В региональном министерстве отмечают, что в помощи бизнесу главное — комплексный подход. Так, центр "Мой бизнес" готов бесплатно разработать для предпринимателя по его заявке сайт, брендбук, а также заказать рекламу на радио и телевидении.Кроме того, если открывается производственное предприятие, ему помогут зарегистрировать товарный знак, сертифицировать продукцию, оформить патент, масштабировать бизнес по франшизе и даже выйти на экспорт продукции.До конца этого года бизнес-неотложка побывает еще в трех районах области. За графиком передвижения мобильной команды можно следить здесь. Каждая встреча, как отмечают специалисты, вызывает все больший интерес у бизнесменов, ведь в условиях пандемии предпринимателям приходится сталкиваться с различными ограничениями и сложностями.
https://ria.ru/20201119/ryby-1585199121.html
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россия, хорошие новости, астрахань, астраханская область

Профи спешат на помощь: как работает бизнес-неотложка в Астрахани

08:00 24.11.2020 (обновлено: 16:57 24.11.2020)
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Скорая помощь для бизнеса, или, как ее еще называют, бизнес-неотложка — ноу-хау астраханских властей. Регион пока единственный в России, где оперативная группа экспертов выезжает в отдаленные уголки и дает квалифицированные консультации предпринимателям. Проект реализуется с 2016 года, и за это время нужную, полезную и важную информацию получили более тысячи бизнесменов.
Бизнес-неотложка, как правило, отправляется туда, где самим жителям трудно найти компетентных консультантов.
"Мы собираем экспертов, и эта группа едет в сельские районы. Бывает, что в одном районе посещаем сразу несколько населенных пунктов, часто запаромных. Они отдалены от Астрахани, населению трудно искать специалистов, и они едут к ним сами", — отметила в комментарии РИА Новости заместитель министра экономического развития Астраханской области Ольга Фомина.
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Состав бригады скорой помощи бизнесу готов оказать всестороннюю поддержку на месте. В мобильную группу входят специалисты регионального и муниципального уровней, налоговой, ПФР, банков. При этом в зависимости от нужд каждого конкретного населенного пункта профиль экспертов может меняться.
"Например, во время подготовки выезда в Красноярский район, который состоялся 12 ноября, мы получили запрос на консультацию по маркировке продукции. Бизнес этот вопрос волнует ввиду последних изменений в законодательстве. Именно поэтому в группу вошел эксперт департамента торговли регионального Минэка, он ответил на вопросы сельчан", — сообщила Ольга Фомина.
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В региональном министерстве отмечают, что в помощи бизнесу главное — комплексный подход. Так, центр "Мой бизнес" готов бесплатно разработать для предпринимателя по его заявке сайт, брендбук, а также заказать рекламу на радио и телевидении.
Кроме того, если открывается производственное предприятие, ему помогут зарегистрировать товарный знак, сертифицировать продукцию, оформить патент, масштабировать бизнес по франшизе и даже выйти на экспорт продукции.

"Мы нацелены на комплексное предоставление услуг предпринимателям. В центре "Мой бизнес", созданном нашим министерством, начинающему предпринимателю напишут бизнес-план, чтобы детально проработать проект. С этим планом можно претендовать на субсидию региональной службы занятости населения, а уже через месяц после регистрации в налоговой получить льготный заем в Фонде поддержки предпринимательства", — сообщила Фомина.

До конца этого года бизнес-неотложка побывает еще в трех районах области. За графиком передвижения мобильной команды можно следить здесь. Каждая встреча, как отмечают специалисты, вызывает все больший интерес у бизнесменов, ведь в условиях пандемии предпринимателям приходится сталкиваться с различными ограничениями и сложностями.
 
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