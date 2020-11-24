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Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности
Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поправки к закону о биобезопасности по регулированию ситуаций, схожих с нынешней пандемией, уже отрабатываются. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:26
2020-11-24T11:26
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поправки к закону о биобезопасности по регулированию ситуаций, схожих с нынешней пандемией, уже отрабатываются."В данный момент вместе с Государственной думой... мы отрабатываем поправки к закону, который уже принят в первом чтении, это закон о биобезопасности в Российской Федерации, которые регулируют отдельные элементы такого рода ситуаций, в которых мы сейчас находимся и которые мы переживаем", - сказала Голикова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности

11:26 24.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поправки к закону о биобезопасности по регулированию ситуаций, схожих с нынешней пандемией, уже отрабатываются.
"В данный момент вместе с Государственной думой... мы отрабатываем поправки к закону, который уже принят в первом чтении, это закон о биобезопасности в Российской Федерации, которые регулируют отдельные элементы такого рода ситуаций, в которых мы сейчас находимся и которые мы переживаем", - сказала Голикова на координационном совете уполномоченных по правам человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в реанимационном отделении ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница №2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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