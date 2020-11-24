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Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности
Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поправки к закону о биобезопасности по регулированию ситуаций, схожих с нынешней пандемией, уже отрабатываются. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:26
2020-11-24T11:26
2020-11-24T11:26
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поправки к закону о биобезопасности по регулированию ситуаций, схожих с нынешней пандемией, уже отрабатываются."В данный момент вместе с Государственной думой... мы отрабатываем поправки к закону, который уже принят в первом чтении, это закон о биобезопасности в Российской Федерации, которые регулируют отдельные элементы такого рода ситуаций, в которых мы сейчас находимся и которые мы переживаем", - сказала Голикова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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