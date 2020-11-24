https://ria.ru/20201124/belorussiya-1586038929.html

Лукашенко заявил, что белорусы отстояли суверенитет страны

Лукашенко заявил, что белорусы отстояли суверенитет страны

Белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет республики, традиционные ценности и территориальную целостность, заявил во вторник президент Белоруссии... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:09

2020-11-24T11:09

2020-11-24T11:09

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет республики, традиционные ценности и территориальную целостность, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление глава государства сделал на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201123/lukashenko-1585869304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире