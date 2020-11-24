Лукашенко заявил, что белорусы отстояли суверенитет страны
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет республики, традиционные ценности и территориальную целостность, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление глава государства сделал на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.
"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно - белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство", - сказал Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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