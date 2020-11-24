Лукашенко пообещал не ликвидировать Белгазпромбанк
© SputnikВывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
© Sputnik
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Белгазпромбанк в Белоруссии не будут "ликвидировать, уничтожать", а сделают все для того, чтобы он работал и приносил пользу государству, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка Надежду Ермакову.
"Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству", - сказал белорусский лидер.
Он также поблагодарил Ермакову за то, что она согласилась возглавить временную администрацию и в тяжелый период смогла стабилизировать ситуацию в Белгазпромбанке. "В историю войдет этот факт", - заметил президент.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Ермакова. Ранее Газпромбанк и ПАО "Газпром" назвали это назначение незаконным. Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.