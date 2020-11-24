https://ria.ru/20201124/azs-1586114065.html

Следователи направили в суд дело против организаторов сети незаконных АЗС

Следователи направили в суд дело против организаторов сети незаконных АЗС

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Ростовской области, обвиняемых в организации на юге России сети несанкционированных АЗС, на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:12

2020-11-24T16:12

2020-11-24T16:22

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151260/69/1512606907_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f2b114686b4a1a152f21634b06124a44.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Ростовской области, обвиняемых в организации на юге России сети несанкционированных АЗС, на которых им удалось заработать более 590 миллионов рублей, сообщил журналистам представитель СУСК России по области.По версии следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемые незаконно организовали на территории Ростовской области и Краснодарского края сеть несанкционированных АЗС. К доставке топлива они привлекали людей, которые не знали об их преступной деятельности. Кроме того, как считает СК, переработка дизтоплива, а также его реализация на АЗС велись с нарушением пожарной безопасности."За время существования преступной группы ее членами был извлечен доход в сумме более 590 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства. Также обвиняемые легализовали более 30 миллионов рублей, приобретенных в результате преступлений.Уголовные дела были возбуждены по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации" и "Легализация денежных средств". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметил представитель областного главка СК.

https://ria.ru/20201123/ranenie-1585903846.html

ростовская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, краснодарский край, происшествия