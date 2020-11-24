https://ria.ru/20201124/azs-1586114065.html
Следователи направили в суд дело против организаторов сети незаконных АЗС
Следователи направили в суд дело против организаторов сети незаконных АЗС
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Ростовской области, обвиняемых в организации на юге России сети несанкционированных АЗС, на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:12
2020-11-24T16:12
2020-11-24T16:22
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
краснодарский край
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Ростовской области, обвиняемых в организации на юге России сети несанкционированных АЗС, на которых им удалось заработать более 590 миллионов рублей, сообщил журналистам представитель СУСК России по области.По версии следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемые незаконно организовали на территории Ростовской области и Краснодарского края сеть несанкционированных АЗС. К доставке топлива они привлекали людей, которые не знали об их преступной деятельности. Кроме того, как считает СК, переработка дизтоплива, а также его реализация на АЗС велись с нарушением пожарной безопасности."За время существования преступной группы ее членами был извлечен доход в сумме более 590 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства. Также обвиняемые легализовали более 30 миллионов рублей, приобретенных в результате преступлений.Уголовные дела были возбуждены по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации" и "Легализация денежных средств". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметил представитель областного главка СК.
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ростовская область
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, краснодарский край, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости.
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Ростовской области
, обвиняемых в организации на юге России сети несанкционированных АЗС, на которых им удалось заработать более 590 миллионов рублей, сообщил журналистам представитель СУСК
России по области.
По версии следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемые незаконно организовали на территории Ростовской области и Краснодарского края сеть несанкционированных АЗС. К доставке топлива они привлекали людей, которые не знали об их преступной деятельности. Кроме того, как считает СК, переработка дизтоплива, а также его реализация на АЗС велись с нарушением пожарной безопасности.
"За время существования преступной группы ее членами был извлечен доход в сумме более 590 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства. Также обвиняемые легализовали более 30 миллионов рублей, приобретенных в результате преступлений.
Уголовные дела были возбуждены по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации" и "Легализация денежных средств". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметил представитель областного главка СК.