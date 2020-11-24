https://ria.ru/20201124/arkhiepiskop-1586135848.html
Главу Албанской церкви выписали из больницы
Главу Албанской церкви выписали из больницы
Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выписался из афинской клиники и будет продолжать лечиться от COVID-19 уже на дому, сообщается на сайте РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:59
2020-11-24T17:59
2020-11-24T17:59
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выписался из афинской клиники и будет продолжать лечиться от COVID-19 уже на дому, сообщается на сайте Албанской архиепископии."Архиепископ Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасий после 12-ти дней лечения в отделении интенсивной терапии больницы "Евангелисмос" продолжит необходимое лечение на дому в Афинах", - говорится в сообщении.Предстоятель Албанской церкви в своем обращении поблагодарил всех, кто поддерживал его в эти дни, в том числе врачей и медсестер клиники.Предстоятель Албанской православной церкви, которому 91 год, был госпитализирован в специализированную греческую клинику в Афинах для лечения от коронавируса 12 ноября. В июне этого года архиепископу Анастасию сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.В настоящее время лечение в больнице от коронавирусной инфекции проходит ещё один глава поместной православной Церкви - архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, он был госпитализирован на прошлой неделе, болезнь протекает в легкой форме.В то же время 90-летний патриарх Сербский Ириней 20 ноября скончался от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/albaniya-1585007372.html
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коронавирус covid-19, албанская православная церковь, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, тирана (город), албания, афины