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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201124/arkhiepiskop-1586135848.html
Главу Албанской церкви выписали из больницы
Главу Албанской церкви выписали из больницы
Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выписался из афинской клиники и будет продолжать лечиться от COVID-19 уже на дому, сообщается на сайте РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:59
2020-11-24T17:59
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
албанская православная церковь
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
тирана (город)
албания
афины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выписался из афинской клиники и будет продолжать лечиться от COVID-19 уже на дому, сообщается на сайте Албанской архиепископии."Архиепископ Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасий после 12-ти дней лечения в отделении интенсивной терапии больницы "Евангелисмос" продолжит необходимое лечение на дому в Афинах", - говорится в сообщении.Предстоятель Албанской церкви в своем обращении поблагодарил всех, кто поддерживал его в эти дни, в том числе врачей и медсестер клиники.Предстоятель Албанской православной церкви, которому 91 год, был госпитализирован в специализированную греческую клинику в Афинах для лечения от коронавируса 12 ноября. В июне этого года архиепископу Анастасию сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.В настоящее время лечение в больнице от коронавирусной инфекции проходит ещё один глава поместной православной Церкви - архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, он был госпитализирован на прошлой неделе, болезнь протекает в легкой форме.В то же время 90-летний патриарх Сербский Ириней 20 ноября скончался от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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коронавирус covid-19, албанская православная церковь, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, тирана (город), албания, афины

Главу Албанской церкви выписали из больницы

17:59 24.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выписался из афинской клиники и будет продолжать лечиться от COVID-19 уже на дому, сообщается на сайте Албанской архиепископии.
"Архиепископ Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасий после 12-ти дней лечения в отделении интенсивной терапии больницы "Евангелисмос" продолжит необходимое лечение на дому в Афинах", - говорится в сообщении.
Предстоятель Албанской церкви в своем обращении поблагодарил всех, кто поддерживал его в эти дни, в том числе врачей и медсестер клиники.
Предстоятель Албанской православной церкви, которому 91 год, был госпитализирован в специализированную греческую клинику в Афинах для лечения от коронавируса 12 ноября. В июне этого года архиепископу Анастасию сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 14:48Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поддержал главу Албанской церкви, заболевшего COVID-19
В настоящее время лечение в больнице от коронавирусной инфекции проходит ещё один глава поместной православной Церкви - архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, он был госпитализирован на прошлой неделе, болезнь протекает в легкой форме.
В то же время 90-летний патриарх Сербский Ириней 20 ноября скончался от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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