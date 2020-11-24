https://ria.ru/20201124/arkhiepiskop-1586135848.html

Главу Албанской церкви выписали из больницы

Главу Албанской церкви выписали из больницы

Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выписался из афинской клиники и будет продолжать лечиться от COVID-19 уже на дому, сообщается на сайте РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:59

2020-11-24T17:59

2020-11-24T17:59

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

албанская православная церковь

коронавирусы

новости - религия и мировоззрение

здоровье - общество

тирана (город)

албания

афины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/144490/82/1444908210_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ef934e772f01cc9fa602ea1f1eae2380.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий выписался из афинской клиники и будет продолжать лечиться от COVID-19 уже на дому, сообщается на сайте Албанской архиепископии."Архиепископ Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасий после 12-ти дней лечения в отделении интенсивной терапии больницы "Евангелисмос" продолжит необходимое лечение на дому в Афинах", - говорится в сообщении.Предстоятель Албанской церкви в своем обращении поблагодарил всех, кто поддерживал его в эти дни, в том числе врачей и медсестер клиники.Предстоятель Албанской православной церкви, которому 91 год, был госпитализирован в специализированную греческую клинику в Афинах для лечения от коронавируса 12 ноября. В июне этого года архиепископу Анастасию сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.В настоящее время лечение в больнице от коронавирусной инфекции проходит ещё один глава поместной православной Церкви - архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, он был госпитализирован на прошлой неделе, болезнь протекает в легкой форме.В то же время 90-летний патриарх Сербский Ириней 20 ноября скончался от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/albaniya-1585007372.html

тирана (город)

албания

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, албанская православная церковь, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, тирана (город), албания, афины