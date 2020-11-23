https://ria.ru/20201123/zapis-1585896544.html

Более 23,3 млн человек записались онлайн к врачам в Подмосковье

Более 23,3 млн человек записались онлайн к врачам в Подмосковье

Более 23,3 миллиона человек записались на прием к врачам через электронную регистратуру Подмосковья с начала текущего года, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:26

2020-11-23T13:26

2020-11-23T13:26

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/105005/15/1050051547_0:799:998:1360_1400x0_80_0_0_b7538d42e3e64f522879ca0e971260d0.png

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Более 23,3 миллиона человек записались на прием к врачам через электронную регистратуру Подмосковья с начала текущего года, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев."В настоящее время единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) функционирует в 100% государственных учреждений здравоохранения Московской области. Через электронную регистратуру в 2020 году записано более 23,3 миллиона пациентов", - сказал Голубев.Кроме этого, в организациях здравоохранения региона активно внедряется ведение электронных медицинских карт и практика выписки рецептов на лекарства в электронном виде, добавил он.Депутат также отметил, что в Московской области внедрена и работает единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе платформы, в частности, ведется учет маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медпомощи.В свою очередь член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков отметил, что всего на весь период реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в период с 2019 по 2024 годы предусмотрено более 7,9 миллиарда рублей. Из них более 2,2 миллиарда рублей – средства федерального бюджета.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 898 миллионов рублей на цифровизацию государственных услуг в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20201123/bolnichnyy-1585850723.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)