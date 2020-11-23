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Более 23,3 млн человек записались онлайн к врачам в Подмосковье
Более 23,3 млн человек записались онлайн к врачам в Подмосковье
Более 23,3 миллиона человек записались на прием к врачам через электронную регистратуру Подмосковья с начала текущего года, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:26
2020-11-23T13:26
2020-11-23T13:26
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Более 23,3 миллиона человек записались на прием к врачам через электронную регистратуру Подмосковья с начала текущего года, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев."В настоящее время единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) функционирует в 100% государственных учреждений здравоохранения Московской области. Через электронную регистратуру в 2020 году записано более 23,3 миллиона пациентов", - сказал Голубев.Кроме этого, в организациях здравоохранения региона активно внедряется ведение электронных медицинских карт и практика выписки рецептов на лекарства в электронном виде, добавил он.Депутат также отметил, что в Московской области внедрена и работает единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе платформы, в частности, ведется учет маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медпомощи.В свою очередь член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков отметил, что всего на весь период реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в период с 2019 по 2024 годы предусмотрено более 7,9 миллиарда рублей. Из них более 2,2 миллиарда рублей – средства федерального бюджета.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 898 миллионов рублей на цифровизацию государственных услуг в сфере здравоохранения.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Более 23,3 миллиона человек записались на прием к врачам через электронную регистратуру Подмосковья
с начала текущего года, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы
по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
"В настоящее время единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) функционирует в 100% государственных учреждений здравоохранения Московской области. Через электронную регистратуру в 2020 году записано более 23,3 миллиона пациентов", - сказал Голубев.
Кроме этого, в организациях здравоохранения региона активно внедряется ведение электронных медицинских карт и практика выписки рецептов на лекарства в электронном виде, добавил он.
Депутат также отметил, что в Московской области внедрена и работает единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе платформы, в частности, ведется учет маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медпомощи.
В свою очередь член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков отметил, что всего на весь период реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в период с 2019 по 2024 годы предусмотрено более 7,9 миллиарда рублей. Из них более 2,2 миллиарда рублей – средства федерального бюджета.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
распорядился выделить более 898 миллионов рублей на цифровизацию государственных услуг в сфере здравоохранения.