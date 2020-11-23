https://ria.ru/20201123/zakupka-1585945783.html

Кубань планирует закупку 60 машин скорой помощи

Кубань планирует закупку 60 машин скорой помощи

Краснодарский край в ближайшее время планирует закупить 60 машин скорой помощи, на эти цели правительство РФ выделило региону 204 миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:00

2020-11-23T17:00

2020-11-23T17:00

краснодарский край

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вениамин кондратьев

здоровье - общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в ближайшее время планирует закупить 60 машин скорой помощи, на эти цели правительство РФ выделило региону 204 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что в ближайшее время регион закупит 50 автомобилей класса "В", 10 – класса "С" и направит их в медучреждения края.Режим повышенной готовности в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса власти Краснодарского края ввели с 13 марта, с тех пор он неоднократно продлевался, последний раз – до 1 декабря. Суточный прирост заболевших COVID-19 продолжает увеличиваться. В понедельник зафиксировано 173 случая.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/proekty-1585626277.html

https://ria.ru/20201113/kuban-1584537047.html

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край