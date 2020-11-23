Кубань планирует закупку 60 машин скорой помощи
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в ближайшее время планирует закупить 60 машин скорой помощи, на эти цели правительство РФ выделило региону 204 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Мы благодарны правительству РФ за поддержку системы здравоохранения края в сегодняшний непростой период. Краю выделено почти 204 миллиона рублей на закупку 60 скорых. С этой просьбой мы обращались к Михаилу Мишустину в сентябре", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что в ближайшее время регион закупит 50 автомобилей класса "В", 10 – класса "С" и направит их в медучреждения края.
"Сегодня в автопарке скорой помощи 663 машин. Часть из них прослужила более 5 лет и нуждается в обновлении. Благодаря федеральной поддержке в этом году мы существенно улучшим автопарк. Хорошим дополнением в этой работе также стала помощь бизнесменов нашего региона, которые закупают и передают медикам новые машины", - добавил губернатор.
Режим повышенной готовности в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса власти Краснодарского края ввели с 13 марта, с тех пор он неоднократно продлевался, последний раз – до 1 декабря. Суточный прирост заболевших COVID-19 продолжает увеличиваться. В понедельник зафиксировано 173 случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.