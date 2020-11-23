https://ria.ru/20201123/yukos-1585992076.html

Минюст оценил решение американского суда по иску акционеров ЮКОСа

Минюст оценил решение американского суда по иску акционеров ЮКОСа

Минюст России расценил как обоснованное решение американского суда о приостановлении разбирательства в США по исполнению арбитражных решений по делу ОАО "НК... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:11

2020-11-23T21:11

2020-11-23T21:11

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юкос

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Минюст России расценил как обоснованное решение американского суда о приостановлении разбирательства в США по исполнению арбитражных решений по делу ОАО "НК "ЮКОС", сообщает пресс-служба ведомства.Ранее суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое продолжается в суде Гааги. Рассмотрение предлагалось отложить до 18 ноября или до момента, когда закончится разбирательство в Гааге."Американский суд отметил, что нельзя исключить отмены Верховным судом Нидерландов решения Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года против РФ. В своем решении американский суд согласился с аргументом России, что в случае её победы в Верховном суде Нидерландов разбирательство в США не будет иметь смысла. Кроме того, потребуется отменять решения судов США, вынесенные за это время", - говорится в сообщении.Отмечается, что суд посчитал недоказанными аргументы истцов о том, что Россия якобы пытается скрыть свои зарубежные активы и будет препятствовать исполнению арбитражных решений.Иск подали более шести лет назад компании Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в 50 миллионов долларов за компанию ЮКОС, которая, по их утверждению, была экспроприирована российскими властями.Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа. Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России заявляет, что его следует отложить. Тем не менее, судья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России.

https://ria.ru/20200519/1571666253.html

https://ria.ru/20201029/yukos-1582017389.html

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россия, юкос, министерство юстиции рф (минюст россии), сша, в мире