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Директора департамента ГУУ задержали за крупную взятку
Директора департамента ГУУ задержали за крупную взятку
По подозрению в получении взятки в Москве задержан директор департамента Государственного университета управления, он успел получить более 860 тысяч рублей и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:46
2020-11-23T16:56
ирина волк
москва
государственный университет управления
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По подозрению в получении взятки в Москве задержан директор департамента Государственного университета управления, он успел получить более 860 тысяч рублей и был пойман при попытке "заработать" еще 2,8 миллиона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Установлено, что в июне между вузом и строительной компанией был заключен контракт на работы по капремонту зданий университета на сумму более 44,7 миллиона рублей. А за приемку работ и своевременную оплату от подрядчика потребовали деньги."Средства передавались двумя траншами. Сначала директор департамента получил от представителя коммерческой организации 863 тысячи рублей. Во время передачи второй части взятки – более 2,8 миллиона рублей – подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками полиции", - добавила Волк.Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ, подозреваемый под домашним арестом.В ГУУ обучаются более 12 тысяч студентов по 14 направлениям бакалаврской подготовки, 11 направлениям магистерской подготовки и аспиранты по 8 научным специальностям. В его состав входят 7 учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего существования вуз подготовил более 100 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики.
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ирина волк, москва, государственный университет управления, происшествия

Директора департамента ГУУ задержали за крупную взятку

16:46 23.11.2020 (обновлено: 16:56 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По подозрению в получении взятки в Москве задержан директор департамента Государственного университета управления, он успел получить более 860 тысяч рублей и был пойман при попытке "заработать" еще 2,8 миллиона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По подозрению в получении взятки задержан директор одного из департаментов Государственного университета управления", - сказала Волк.
Установлено, что в июне между вузом и строительной компанией был заключен контракт на работы по капремонту зданий университета на сумму более 44,7 миллиона рублей. А за приемку работ и своевременную оплату от подрядчика потребовали деньги.
"Средства передавались двумя траншами. Сначала директор департамента получил от представителя коммерческой организации 863 тысячи рублей. Во время передачи второй части взятки – более 2,8 миллиона рублей – подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками полиции", - добавила Волк.
Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин доставлен в Басманный суд Москвы. 19 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 11:45
Зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки
Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ, подозреваемый под домашним арестом.
В ГУУ обучаются более 12 тысяч студентов по 14 направлениям бакалаврской подготовки, 11 направлениям магистерской подготовки и аспиранты по 8 научным специальностям. В его состав входят 7 учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего существования вуз подготовил более 100 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики.
 
Ирина ВолкМоскваГосударственный университет управленияПроисшествия
 
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