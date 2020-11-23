https://ria.ru/20201123/vzyatka-1585941784.html

Директора департамента ГУУ задержали за крупную взятку

Директора департамента ГУУ задержали за крупную взятку

По подозрению в получении взятки в Москве задержан директор департамента Государственного университета управления, он успел получить более 860 тысяч рублей и... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:46

2020-11-23T16:46

2020-11-23T16:56

ирина волк

москва

государственный университет управления

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По подозрению в получении взятки в Москве задержан директор департамента Государственного университета управления, он успел получить более 860 тысяч рублей и был пойман при попытке "заработать" еще 2,8 миллиона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Установлено, что в июне между вузом и строительной компанией был заключен контракт на работы по капремонту зданий университета на сумму более 44,7 миллиона рублей. А за приемку работ и своевременную оплату от подрядчика потребовали деньги."Средства передавались двумя траншами. Сначала директор департамента получил от представителя коммерческой организации 863 тысячи рублей. Во время передачи второй части взятки – более 2,8 миллиона рублей – подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками полиции", - добавила Волк.Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ, подозреваемый под домашним арестом.В ГУУ обучаются более 12 тысяч студентов по 14 направлениям бакалаврской подготовки, 11 направлениям магистерской подготовки и аспиранты по 8 научным специальностям. В его состав входят 7 учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего существования вуз подготовил более 100 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики.

https://ria.ru/20201119/vzyatka-1585312242.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, государственный университет управления, происшествия