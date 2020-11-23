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В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии, где заболели 27 человек, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:19
2020-11-23T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии, где заболели 27 человек, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.С начала пандемии, по оперативным данным, в Якутии зарегистрировано 18 533 заболевших коронавирусом, из них выздоровели 8655 человек.По словам вице-премьера, за последние сутки в республике выявлено 244 новых случая заражения COVID-19, в том числе 117 - в Якутске. За сутки проведено 3787 исследований на коронавирус. Снижение количества анализов связано с тем, что в ряде районов и городе Якутске начали применяться внелабораторные исследования.Также зампред рассказала о групповом заражении коронавирусом жителей Усть-Майского района, где вспышка заболевания произошла после семейного мероприятия.Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Якутии после вспышки коронавируса и смерти 4 человек в Томмотском психоневрологическом диспансере. В интернате проживают престарелые инвалиды с хроническими заболеваниями. После вспышки коронавируса директора учреждения на время проверки отстранили от должности.В мае Роспотребнадзор провел проверку из-за коронавируса в пансионате для престарелых "Доверие" в городе Якутске, материалы направлены в суд.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия

В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

09:19 23.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии, где заболели 27 человек, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.
С начала пандемии, по оперативным данным, в Якутии зарегистрировано 18 533 заболевших коронавирусом, из них выздоровели 8655 человек.
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По словам вице-премьера, за последние сутки в республике выявлено 244 новых случая заражения COVID-19, в том числе 117 - в Якутске. За сутки проведено 3787 исследований на коронавирус. Снижение количества анализов связано с тем, что в ряде районов и городе Якутске начали применяться внелабораторные исследования.
"Выявлено групповое заболевание в Олекминском районе – 27 случаев. На настоящий момент в психоневрологическом интернате, который находится в ведении минтруда Якутии, усилена работа по дезинфекции задания, лечению больных и локализации очага. Также необходимо обратить внимание на то, что по семь-восемь случаев зарегистрировано в Сунтарском и Вилюйском районах. Практически во всех остальных районах - от одного до шести случаев", - отметила Балабкина.
Также зампред рассказала о групповом заражении коронавирусом жителей Усть-Майского района, где вспышка заболевания произошла после семейного мероприятия.
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Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Якутии после вспышки коронавируса и смерти 4 человек в Томмотском психоневрологическом диспансере. В интернате проживают престарелые инвалиды с хроническими заболеваниями. После вспышки коронавируса директора учреждения на время проверки отстранили от должности.
В мае Роспотребнадзор провел проверку из-за коронавируса в пансионате для престарелых "Доверие" в городе Якутске, материалы направлены в суд.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯкутскПроисшествия
 
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