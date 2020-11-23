https://ria.ru/20201123/vspyshka-1585847828.html

В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии, где заболели 27 человек, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:19

2020-11-23T09:19

2020-11-23T09:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии, где заболели 27 человек, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.С начала пандемии, по оперативным данным, в Якутии зарегистрировано 18 533 заболевших коронавирусом, из них выздоровели 8655 человек.По словам вице-премьера, за последние сутки в республике выявлено 244 новых случая заражения COVID-19, в том числе 117 - в Якутске. За сутки проведено 3787 исследований на коронавирус. Снижение количества анализов связано с тем, что в ряде районов и городе Якутске начали применяться внелабораторные исследования.Также зампред рассказала о групповом заражении коронавирусом жителей Усть-Майского района, где вспышка заболевания произошла после семейного мероприятия.Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Якутии после вспышки коронавируса и смерти 4 человек в Томмотском психоневрологическом диспансере. В интернате проживают престарелые инвалиды с хроническими заболеваниями. После вспышки коронавируса директора учреждения на время проверки отстранили от должности.В мае Роспотребнадзор провел проверку из-за коронавируса в пансионате для престарелых "Доверие" в городе Якутске, материалы направлены в суд.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201119/symptoms-1585382142.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия