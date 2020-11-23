https://ria.ru/20201123/vladivostok-1585877452.html
Мэр Владивостока вылечился от коронавируса
Мэр Владивостока вылечился от коронавируса
Мэр Владивостока Олег Гуменюк, который ранее заразился коронавирусом, сообщил о выздоровлении. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:11
2020-11-23T12:11
2020-11-23T12:11
коронавирус в россии
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Владивостока Олег Гуменюк, который ранее заразился коронавирусом, сообщил о выздоровлении.Во Владивостоке после снежного циклона действует режим ЧС. Гуменюк в своем аккаунте в Instagram рассказал, где сейчас во Владивостоке развернуты 14 полевых кухонь. Также опубликовано видео того, как мэр общается с местной жительницей у полевой кухни."Многие специалисты городских служб, сетевых компаний, администрации города, не исключая меня, в эти дни работают в круглосуточном режиме. P.s. Тест на COVID у меня - отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе", - написал Гуменюк.В мэрии о болезни Гуменюка сообщили 9 ноября.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
https://ria.ru/20201122/russkiy-1585772541.html
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коронавирус в россии, владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Владивостока Олег Гуменюк, который ранее заразился коронавирусом, сообщил о выздоровлении.
Во Владивостоке
после снежного циклона действует режим ЧС. Гуменюк в своем аккаунте в Instagram
рассказал, где сейчас во Владивостоке развернуты 14 полевых кухонь. Также опубликовано видео того, как мэр общается с местной жительницей у полевой кухни.
"Многие специалисты городских служб, сетевых компаний, администрации города, не исключая меня, в эти дни работают в круглосуточном режиме. P.s. Тест на COVID у меня - отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе", - написал Гуменюк.
В мэрии о болезни Гуменюка сообщили 9 ноября.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.