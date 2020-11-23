https://ria.ru/20201123/vladivostok-1585877452.html

Мэр Владивостока вылечился от коронавируса

Мэр Владивостока вылечился от коронавируса

Мэр Владивостока Олег Гуменюк, который ранее заразился коронавирусом, сообщил о выздоровлении. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:11

2020-11-23T12:11

2020-11-23T12:11

коронавирус в россии

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Владивостока Олег Гуменюк, который ранее заразился коронавирусом, сообщил о выздоровлении.Во Владивостоке после снежного циклона действует режим ЧС. Гуменюк в своем аккаунте в Instagram рассказал, где сейчас во Владивостоке развернуты 14 полевых кухонь. Также опубликовано видео того, как мэр общается с местной жительницей у полевой кухни."Многие специалисты городских служб, сетевых компаний, администрации города, не исключая меня, в эти дни работают в круглосуточном режиме. P.s. Тест на COVID у меня - отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе", - написал Гуменюк.​В мэрии о болезни Гуменюка сообщили 9 ноября.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201122/russkiy-1585772541.html

владивосток

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коронавирус в россии, владивосток