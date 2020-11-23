https://ria.ru/20201123/vladivostok-1585873836.html
Названа причина падения плиты на авто во Владивостоке
Названа причина падения плиты на авто во Владивостоке
Следователи в Приморье начали проверку по факту обрушения бетонной плиты на машину во Владивостоке, предварительно, из-за обледенения проводов... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:57
2020-11-23T11:57
2020-11-23T11:57
последствия непогоды в приморье
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи в Приморье начали проверку по факту обрушения бетонной плиты на машину во Владивостоке, предварительно, из-за обледенения проводов интернет-провайдеров, сообщает региональное СУСК РФ.В четверг бетонная плита упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Он рассказал РИА Новости, что услышал шум на крыше, а когда поднял глаза вверх, увидел летящую на него плиту, успев отбежать за секунду до того, как она обрушилась на его внедорожник. В мэрии агентству пояснили, что вопрос с компенсацией за машину будет решаться через суд. По предварительным данным прокуратуры, упал козырек вентиляционной шахты - его потянули за собой провода, которые обледенели и отвисли. Ведомство просило возбудить дело на управляющую компанию."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту обрушения железобетонной конструкции с крыши дома по улице Нейбута в городе Владивостоке на припаркованный автомобиль по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, падение плиты на машину едва не привело к гибели жильца дома. Установлено, что на кровле стояла железобетонная шахта, состоящая из трех стен и плиты перекрытия."При этом на кровле дома размещены транзитные кабельные линии интернет–провайдеров, прикрепленные к боковым станам конструкции входа в шахту, а также стойки для крепления данных линий. Транзитные провода проходили через несколько домов. В результате дождя, обледенения и сильного ветра, произошло раскачивание проводов", - сообщает следствие. При этом возникла ассиметричная нагрузка на боковые стены шахты, конструкция "сложилась", во время разрушения создался уклон - и плита упала. Следователи ищут виновного.
https://ria.ru/20201123/primore-1585859096.html
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последствия непогоды в приморье, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости.
Следователи в Приморье
начали проверку по факту обрушения бетонной плиты на машину во Владивостоке
, предварительно, из-за обледенения проводов интернет-провайдеров, сообщает региональное СУСК РФ.
В четверг бетонная плита упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Он рассказал РИА Новости, что услышал шум на крыше, а когда поднял глаза вверх, увидел летящую на него плиту, успев отбежать за секунду до того, как она обрушилась на его внедорожник. В мэрии агентству пояснили, что вопрос с компенсацией за машину будет решаться через суд. По предварительным данным прокуратуры, упал козырек вентиляционной шахты - его потянули за собой провода, которые обледенели и отвисли. Ведомство просило возбудить дело на управляющую компанию.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту обрушения железобетонной конструкции с крыши дома по улице Нейбута в городе Владивостоке на припаркованный автомобиль по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, падение плиты на машину едва не привело к гибели жильца дома. Установлено, что на кровле стояла железобетонная шахта, состоящая из трех стен и плиты перекрытия.
"При этом на кровле дома размещены транзитные кабельные линии интернет–провайдеров, прикрепленные к боковым станам конструкции входа в шахту, а также стойки для крепления данных линий. Транзитные провода проходили через несколько домов. В результате дождя, обледенения и сильного ветра, произошло раскачивание проводов", - сообщает следствие. При этом возникла ассиметричная нагрузка на боковые стены шахты, конструкция "сложилась", во время разрушения создался уклон - и плита упала. Следователи ищут виновного.