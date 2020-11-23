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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201123/vissarion--1585980160.html
Суд Новосибирска продлил срок ареста главе красноярской общины Виссариона
Суд Новосибирска продлил срок ареста главе красноярской общины Виссариона
Центральный районный суд Новосибирска продлил до 15 января срок ареста руководителю красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергею Торопу... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:27
2020-11-23T19:27
религия и мировоззрение
религия
жилье
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
роман силантьев
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красноярский край
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НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 15 января срок ареста руководителю красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергею Торопу (Виссариону), сообщает суд."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 20 ноября продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Торопа С.А. на 1 месяц 24 суток, то есть до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу тот же суд продлил до 15 января срок ареста еще двум руководителям красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил под стражу на два месяца руководителя красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом и еще двоих руководителей его религиозной общины – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Защитники всех троих подали апелляционные жалобы на это решение, однако Новосибирский облсуд их отклонил. Адвокаты обвиняемых сообщали, что все трое сейчас находятся в Москве, где должны пройти психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского.По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".
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религия, жилье, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, москва, красноярский край, каратузский район, происшествия

Суд Новосибирска продлил срок ареста главе красноярской общины Виссариона

19:27 23.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) в Центральном районном суде Новосибирска
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) в Центральном районном суде Новосибирска - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска продлил до 15 января срок ареста руководителю красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергею Торопу (Виссариону), сообщает суд.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 20 ноября продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Торопа С.А. на 1 месяц 24 суток, то есть до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу тот же суд продлил до 15 января срок ареста еще двум руководителям красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.
Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил под стражу на два месяца руководителя красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом и еще двоих руководителей его религиозной общины – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Защитники всех троих подали апелляционные жалобы на это решение, однако Новосибирский облсуд их отклонил. Адвокаты обвиняемых сообщали, что все трое сейчас находятся в Москве, где должны пройти психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".
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