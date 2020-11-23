https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585989202.html

ВОЗ рассказала, когда закончит оценку вакцины AstraZeneca

ВОЗ рассказала, когда закончит оценку вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения сможет оценить реальную эффективность вакцины AstraZeneca только в начале 2021 года, заявила на брифинге в понедельник в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:47

2020-11-23T20:47

2020-11-23T20:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

воз

оксфордский университет

женева (город)

в мире

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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения сможет оценить реальную эффективность вакцины AstraZeneca только в начале 2021 года, заявила на брифинге в понедельник в Женеве эксперт ВОЗ Марианджела Симао.В свою очередь главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что предварительные данные по вакцине, разрабатываемой Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca, основаны на исследовании среди "очень малого количества пациентов". Однако вакцина проходит испытания во многих странах, поэтому итоговые результаты будут основаны на данных порядка 60 тысячи пациентов, что позволит ВОЗ тщательнее оценить эффективность препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , воз, оксфордский университет, женева (город), в мире