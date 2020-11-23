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ВОЗ рассказала, когда закончит оценку вакцины AstraZeneca
ВОЗ рассказала, когда закончит оценку вакцины AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения сможет оценить реальную эффективность вакцины AstraZeneca только в начале 2021 года, заявила на брифинге в понедельник в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:47
2020-11-23T20:47
2020-11-23T20:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
воз
оксфордский университет
женева (город)
в мире
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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения сможет оценить реальную эффективность вакцины AstraZeneca только в начале 2021 года, заявила на брифинге в понедельник в Женеве эксперт ВОЗ Марианджела Симао.В свою очередь главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что предварительные данные по вакцине, разрабатываемой Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca, основаны на исследовании среди "очень малого количества пациентов". Однако вакцина проходит испытания во многих странах, поэтому итоговые результаты будут основаны на данных порядка 60 тысячи пациентов, что позволит ВОЗ тщательнее оценить эффективность препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , воз, оксфордский университет, женева (город), в мире