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https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585989202.html
ВОЗ рассказала, когда закончит оценку вакцины AstraZeneca
ВОЗ рассказала, когда закончит оценку вакцины AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения сможет оценить реальную эффективность вакцины AstraZeneca только в начале 2021 года, заявила на брифинге в понедельник в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:47
2020-11-23T20:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
воз
оксфордский университет
женева (город)
в мире
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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения сможет оценить реальную эффективность вакцины AstraZeneca только в начале 2021 года, заявила на брифинге в понедельник в Женеве эксперт ВОЗ Марианджела Симао.В свою очередь главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что предварительные данные по вакцине, разрабатываемой Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca, основаны на исследовании среди "очень малого количества пациентов". Однако вакцина проходит испытания во многих странах, поэтому итоговые результаты будут основаны на данных порядка 60 тысячи пациентов, что позволит ВОЗ тщательнее оценить эффективность препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , воз, оксфордский университет, женева (город), в мире

ВОЗ рассказала, когда закончит оценку вакцины AstraZeneca

20:47 23.11.2020
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения сможет оценить реальную эффективность вакцины AstraZeneca только в начале 2021 года, заявила на брифинге в понедельник в Женеве эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

"У нас уже было несколько дискуссий с AstraZeneca по преквалификации вакцины для экстренного использования. И мы воодушевлены. Мы рассчитываем в ближайшую неделю получить больше клинических данных… Мы будем тщательно анализировать данные. Мы ожидаем, что мы закончим оценку вакцины в начале следующего года", - сказала она.

В свою очередь главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что предварительные данные по вакцине, разрабатываемой Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca, основаны на исследовании среди "очень малого количества пациентов". Однако вакцина проходит испытания во многих странах, поэтому итоговые результаты будут основаны на данных порядка 60 тысячи пациентов, что позволит ВОЗ тщательнее оценить эффективность препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaВОЗОксфордский университетЖенева (город)В мире
 
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