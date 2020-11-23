https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585937320.html

AstraZeneca планирует произвести три миллиарда доз вакцины от COVID-19

AstraZeneca планирует произвести три миллиарда доз вакцины от COVID-19

Британская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены произвести 3 миллиарда доз своей вакцины от коронавируса и сделать ее... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:33

2020-11-23T16:33

2020-11-23T16:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены произвести 3 миллиарда доз своей вакцины от коронавируса и сделать ее доступной во всем мире к концу следующего года."В сотрудничестве с AstraZeneca мы надеемся поставить 3 миллиарда доз вакцины и сделать ее доступной для людей во всем мире к концу следующего года", - говорится в сообщении Оксфордского университета в Twitter.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585904725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, в мире