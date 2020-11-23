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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585937320.html
AstraZeneca планирует произвести три миллиарда доз вакцины от COVID-19
AstraZeneca планирует произвести три миллиарда доз вакцины от COVID-19
Британская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены произвести 3 миллиарда доз своей вакцины от коронавируса и сделать ее... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:33
2020-11-23T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены произвести 3 миллиарда доз своей вакцины от коронавируса и сделать ее доступной во всем мире к концу следующего года."В сотрудничестве с AstraZeneca мы надеемся поставить 3 миллиарда доз вакцины и сделать ее доступной для людей во всем мире к концу следующего года", - говорится в сообщении Оксфордского университета в Twitter.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, в мире

AstraZeneca планирует произвести три миллиарда доз вакцины от COVID-19

16:33 23.11.2020
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены произвести 3 миллиарда доз своей вакцины от коронавируса и сделать ее доступной во всем мире к концу следующего года.
"В сотрудничестве с AstraZeneca мы надеемся поставить 3 миллиарда доз вакцины и сделать ее доступной для людей во всем мире к концу следующего года", - говорится в сообщении Оксфордского университета в Twitter.
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 14:12Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaОксфордский университетВ мире
 
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