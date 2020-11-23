https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585937148.html

Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca

Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca

Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:33

2020-11-23T16:33

2020-11-23T16:44

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор зуев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT, говоря об эффективности вакцины британской AstraZeneca, напомнил, что у российской вакцины "Спутник V" эффективность составляет 92 процента.Ранее в понедельник были обнародованы предварительные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатывающейся Оксфордским университетом и AstraZeneca. Эта вакцина создана на основе аденовируса, а хранить ее возможно в холодильнике при температуре плюс два-восемь градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность вакцины в 70,4 процента с минимальной эффективность в 62 процента и максимальной в 90 процентов. "Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала", — отметил вирусолог,Он напомнил, что уже привился от коронавируса. Титр антител составляет "один на 3200"."Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить", — подытожил Зуев.Российская вакцина "Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Она создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Основной вакцины является аденовирус человека. Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Также клинические испытания российской вакцины проходят в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Бразилии и Индии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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