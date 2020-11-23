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https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585937148.html
Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca
Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca
Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:33
2020-11-23T16:44
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT, говоря об эффективности вакцины британской AstraZeneca, напомнил, что у российской вакцины "Спутник V" эффективность составляет 92 процента.Ранее в понедельник были обнародованы предварительные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатывающейся Оксфордским университетом и AstraZeneca. Эта вакцина создана на основе аденовируса, а хранить ее возможно в холодильнике при температуре плюс два-восемь градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность вакцины в 70,4 процента с минимальной эффективность в 62 процента и максимальной в 90 процентов. "Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала", — отметил вирусолог,Он напомнил, что уже привился от коронавируса. Титр антител составляет "один на 3200"."Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить", — подытожил Зуев.Российская вакцина "Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Она создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Основной вакцины является аденовирус человека. Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Также клинические испытания российской вакцины проходят в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Бразилии и Индии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, венесуэла, белоруссия, бразилия, общество

Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca

16:33 23.11.2020 (обновлено: 16:44 23.11.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT, говоря об эффективности вакцины британской AstraZeneca, напомнил, что у российской вакцины "Спутник V" эффективность составляет 92 процента.
Ранее в понедельник были обнародованы предварительные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатывающейся Оксфордским университетом и AstraZeneca. Эта вакцина создана на основе аденовируса, а хранить ее возможно в холодильнике при температуре плюс два-восемь градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность вакцины в 70,4 процента с минимальной эффективность в 62 процента и максимальной в 90 процентов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала", — отметил вирусолог,
Он напомнил, что уже привился от коронавируса. Титр антител составляет "один на 3200".
"Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить", — подытожил Зуев.
Российская вакцина "Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Она создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Основной вакцины является аденовирус человека.
Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Также клинические испытания российской вакцины проходят в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Бразилии и Индии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZenecaОксфордский университетВенесуэлаБелоруссияБразилияОбщество
 
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