Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca
16:33 23.11.2020 (обновлено: 16:44 23.11.2020)
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT, говоря об эффективности вакцины британской AstraZeneca, напомнил, что у российской вакцины "Спутник V" эффективность составляет 92 процента.
Ранее в понедельник были обнародованы предварительные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатывающейся Оксфордским университетом и AstraZeneca. Эта вакцина создана на основе аденовируса, а хранить ее возможно в холодильнике при температуре плюс два-восемь градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность вакцины в 70,4 процента с минимальной эффективность в 62 процента и максимальной в 90 процентов.
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"Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала", — отметил вирусолог,
Он напомнил, что уже привился от коронавируса. Титр антител составляет "один на 3200".
"Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить", — подытожил Зуев.
Российская вакцина "Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Она создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Основной вакцины является аденовирус человека.
Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Также клинические испытания российской вакцины проходят в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Бразилии и Индии.
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