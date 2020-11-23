https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585917753.html

Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины "Вектора" от COVID-19

Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины "Вектора" от COVID-19

Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:06

2020-11-23T15:06

2020-11-23T16:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее доцент кафедры международного бизнеса в бизнес-школе Уорикского университета и эксперт по фармацевтической промышленности Айфер Али заявил, что вакцина от коронавируса, разработанная британской фармкомпанией AstraZeneca и исследователями из Оксфорда, будет более доступна для населения за счет простых условий хранения и транспортировки.Вакцина "ЭпиВакКорона" обладает достаточно высокой стабильностью, диапазон температур, оптимальных для хранения и транспортировки вакцины, соответствует рекомендованному для лиофилизированных препаратов, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/epivakkorona-1585017250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество