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Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины "Вектора" от COVID-19
Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины "Вектора" от COVID-19
Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:06
2020-11-23T15:06
2020-11-23T16:10
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее доцент кафедры международного бизнеса в бизнес-школе Уорикского университета и эксперт по фармацевтической промышленности Айфер Али заявил, что вакцина от коронавируса, разработанная британской фармкомпанией AstraZeneca и исследователями из Оксфорда, будет более доступна для населения за счет простых условий хранения и транспортировки.Вакцина "ЭпиВакКорона" обладает достаточно высокой стабильностью, диапазон температур, оптимальных для хранения и транспортировки вакцины, соответствует рекомендованному для лиофилизированных препаратов, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество