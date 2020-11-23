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Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины "Вектора" от COVID-19
Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины "Вектора" от COVID-19
Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:06
2020-11-23T16:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее доцент кафедры международного бизнеса в бизнес-школе Уорикского университета и эксперт по фармацевтической промышленности Айфер Али заявил, что вакцина от коронавируса, разработанная британской фармкомпанией AstraZeneca и исследователями из Оксфорда, будет более доступна для населения за счет простых условий хранения и транспортировки.Вакцина "ЭпиВакКорона" обладает достаточно высокой стабильностью, диапазон температур, оптимальных для хранения и транспортировки вакцины, соответствует рекомендованному для лиофилизированных препаратов, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор назвал преимущества вакцины "Вектора" от COVID-19

15:06 23.11.2020 (обновлено: 16:10 23.11.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее доцент кафедры международного бизнеса в бизнес-школе Уорикского университета и эксперт по фармацевтической промышленности Айфер Али заявил, что вакцина от коронавируса, разработанная британской фармкомпанией AstraZeneca и исследователями из Оксфорда, будет более доступна для населения за счет простых условий хранения и транспортировки.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки — при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию", — говорится в сообщении.

Вакцина "ЭпиВакКорона" обладает достаточно высокой стабильностью, диапазон температур, оптимальных для хранения и транспортировки вакцины, соответствует рекомендованному для лиофилизированных препаратов, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 15:36
Стало известно, когда вакцину "Вектора" запустят в гражданский оборот
 
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