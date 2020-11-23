https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585904725.html

Эксперт рассказал о преимуществе вакцины от AstraZeneca

Эксперт рассказал о преимуществе вакцины от AstraZeneca

Вакцина от коронавируса, разработанная британской фармкомпанией AstraZeneca и исследователями из Оксфорда, будет более доступна для населения за счет простых... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:12

2020-11-23T14:12

2020-11-23T14:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

уорикский университет

великобритания

оксфорд

в мире

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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Вакцина от коронавируса, разработанная британской фармкомпанией AstraZeneca и исследователями из Оксфорда, будет более доступна для населения за счет простых условий хранения и транспортировки, считает доцент кафедры международного бизнеса в бизнес-школе Уорикского университета и эксперт по фармацевтической промышленности Айфер Али.Эксперт отметил, что полученные AstraZeneca данные о тестировании вакцины являются предварительными и могут быть изменены, когда станут доступны полные результаты испытаний. "Хотя общие результаты для этой новой вакцины не так хороши, как те, которые были опубликованы ранее в этом месяце, они явно демонстрируют способность защищать (от коронавируса). Это отличная новость, поскольку на данный момент нам нужно как можно больше вакцин для вакцинации населения мира", - сказал ученый журналистам.Али также подчеркнул, что вакцина от AstraZeneca будет более доступна. "Эта вакцина имеет преимущества перед двумя другими (от Pfizer и Moderna – ред.) с точки зрения распространения. Более гибкие условия хранения этой вакцины позволят сократить объем утилизации образцов из-за случайных сбоев в системе распределения холодовой цепи, которые неизбежны при использовании других мРНК-вакцин", - отметил эксперт."Она (вакцина) будет особенно подходить для развивающихся регионов как из-за более низкой стоимости, так и из-за более легкого хранения и распространения", - добавил он.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний оксфордской вакцины ChAdOx1 nCoV-19, изготовленной на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/dobrovolets-1580897988.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

великобритания

оксфорд

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коронавирус covid-19, astrazeneca , уорикский университет, великобритания, оксфорд, в мире