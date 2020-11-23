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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585896681.html
Одна из разработчиков оценила эффективность оксфордской вакцины от COVID
Одна из разработчиков оценила эффективность оксфордской вакцины от COVID
Эффективность разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцины от COVID-19 оценивается в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:27
2020-11-23T13:27
распространение нового коронавируса
astrazeneca
оксфордский университет
общество
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ЛОНДОН, 23 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Эффективность разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцины от COVID-19 оценивается в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%, сообщила одна из разработчиков профессор Сара Гилберт.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний оксфордской вакцины. Они подтвердили, что прививка от коронавируса будет разработана в декабре.По ее словам, тестирование, при котором пациент получал сначала половину дозы вакцины, а затем полную, показало эффективность препарата 90%. Если доброволец получал две полные дозы, эффективность была ниже и составляла 62%.По словам разработчиков, вакцину можно будет легко и быстро распространить по стране, так как препарат не требует особых условий для хранения - вакцину требуется хранить при "температуре холодильника" - плюс 2-8 градусов по Цельсию.Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585872059.html
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astrazeneca , оксфордский университет, общество

Одна из разработчиков оценила эффективность оксфордской вакцины от COVID

13:27 23.11.2020
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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ЛОНДОН, 23 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Эффективность разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцины от COVID-19 оценивается в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%, сообщила одна из разработчиков профессор Сара Гилберт.
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний оксфордской вакцины. Они подтвердили, что прививка от коронавируса будет разработана в декабре.
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"Сегодняшнее объявление еще на один шаг приближает нас к возможности использовать вакцину от SARS-CoV-2. Мы продолжим работу и предоставим регуляторам всю необходимую информацию... Предварительные итоги показывают эффективность вакцины на уровне в 70,4%", - сказала Гилберт на онлайн-брифинге.
По ее словам, тестирование, при котором пациент получал сначала половину дозы вакцины, а затем полную, показало эффективность препарата 90%. Если доброволец получал две полные дозы, эффективность была ниже и составляла 62%.
"Дополнительные тесты будут проведены для того, чтобы определить длительность вырабатываемой вакциной защиты... Не выявлено никаких серьезных проблем с безопасностью вакцины", - сказала профессор.
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По словам разработчиков, вакцину можно будет легко и быстро распространить по стране, так как препарат не требует особых условий для хранения - вакцину требуется хранить при "температуре холодильника" - плюс 2-8 градусов по Цельсию.
Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаAstraZenecaОксфордский университетОбщество
 
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