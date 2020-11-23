https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585896681.html

Одна из разработчиков оценила эффективность оксфордской вакцины от COVID

Одна из разработчиков оценила эффективность оксфордской вакцины от COVID

Эффективность разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцины от COVID-19 оценивается в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:27

2020-11-23T13:27

2020-11-23T13:27

распространение нового коронавируса

astrazeneca

оксфордский университет

общество

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ЛОНДОН, 23 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Эффективность разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцины от COVID-19 оценивается в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%, сообщила одна из разработчиков профессор Сара Гилберт.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний оксфордской вакцины. Они подтвердили, что прививка от коронавируса будет разработана в декабре.По ее словам, тестирование, при котором пациент получал сначала половину дозы вакцины, а затем полную, показало эффективность препарата 90%. Если доброволец получал две полные дозы, эффективность была ниже и составляла 62%.По словам разработчиков, вакцину можно будет легко и быстро распространить по стране, так как препарат не требует особых условий для хранения - вакцину требуется хранить при "температуре холодильника" - плюс 2-8 градусов по Цельсию.Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585872059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/vaktsina-1585882614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , оксфордский университет, общество