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https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585865949.html
Джонсон оценил данные об эффективности британской вакцины от COVID-19
Джонсон оценил данные об эффективности британской вакцины от COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "фантастическим результатом" данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:19
2020-11-23T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
здоровье - общество
astrazeneca
великобритания
оксфорд
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "фантастическим результатом" данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.Ранее компания сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным AstraZeneca, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой - на уровне 62%. Компания сообщила, что промежуточный анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19."Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", - написал Джонсон в Twitter.Он отметил роль "потрясающих" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех, кто принимал участие в испытаниях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, astrazeneca , великобритания, оксфорд, в мире

Джонсон оценил данные об эффективности британской вакцины от COVID-19

11:19 23.11.2020 (обновлено: 13:04 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "фантастическим результатом" данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.
Ранее компания сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным AstraZeneca, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой - на уровне 62%. Компания сообщила, что промежуточный анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19.
"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", - написал Джонсон в Twitter.
Он отметил роль "потрясающих" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех, кто принимал участие в испытаниях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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