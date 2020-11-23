https://ria.ru/20201123/ukraina-1585981820.html

В Раде назвали главную проблему СБУ

В Раде назвали главную проблему СБУ

Проблема Службы безопасности Украины в том, что там работает много "бизнесменов в погонах", которые занимаются "бизнесом, а не контрразведкой", считает член... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:43

2020-11-23T19:43

2020-11-23T19:43

ирина верещук

служба безопасности украины

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Проблема Службы безопасности Украины в том, что там работает много "бизнесменов в погонах", которые занимаются "бизнесом, а не контрразведкой", считает член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук.Верещук пояснила, что комитет обсуждает реформирование СБ Украины."Проблема службы в том, что там работает много бизнесменов в погонах. Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока служба не пройдет определенную степень очистки и самоочищения от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ", - написала Верещук в понедельник на своей странице в Facebook.Ранее в июле Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова провели опрос, который показал, что деятельность главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова вызывает негативную реакцию у 43,9% жителей Украины. Кроме того, результаты опроса, проведенного в августе Институтом анализа и прогнозирования, показали, что СБ Украины не доверяют почти 60% украинцев.

https://ria.ru/20201115/ukraina-1584677199.html

https://ria.ru/20201106/ukraina-1583296171.html

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ирина верещук, служба безопасности украины, верховная рада украины, украина, в мире