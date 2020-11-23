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В Раде назвали главную проблему СБУ
В Раде назвали главную проблему СБУ
Проблема Службы безопасности Украины в том, что там работает много "бизнесменов в погонах", которые занимаются "бизнесом, а не контрразведкой", считает член... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:43
2020-11-23T19:43
ирина верещук
служба безопасности украины
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Проблема Службы безопасности Украины в том, что там работает много "бизнесменов в погонах", которые занимаются "бизнесом, а не контрразведкой", считает член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук.Верещук пояснила, что комитет обсуждает реформирование СБ Украины."Проблема службы в том, что там работает много бизнесменов в погонах. Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока служба не пройдет определенную степень очистки и самоочищения от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ", - написала Верещук в понедельник на своей странице в Facebook.Ранее в июле Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова провели опрос, который показал, что деятельность главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова вызывает негативную реакцию у 43,9% жителей Украины. Кроме того, результаты опроса, проведенного в августе Институтом анализа и прогнозирования, показали, что СБ Украины не доверяют почти 60% украинцев.
https://ria.ru/20201115/ukraina-1584677199.html
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ирина верещук, служба безопасности украины, верховная рада украины, украина, в мире

В Раде назвали главную проблему СБУ

19:43 23.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители партии "Национальный корпус" во время акции протеста против коррупции у здания СБУ в Киеве
Представители партии Национальный корпус во время акции протеста против коррупции у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Проблема Службы безопасности Украины в том, что там работает много "бизнесменов в погонах", которые занимаются "бизнесом, а не контрразведкой", считает член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
Верещук пояснила, что комитет обсуждает реформирование СБ Украины.
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"Проблема службы в том, что там работает много бизнесменов в погонах. Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока служба не пройдет определенную степень очистки и самоочищения от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ", - написала Верещук в понедельник на своей странице в Facebook.
Ранее в июле Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова провели опрос, который показал, что деятельность главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова вызывает негативную реакцию у 43,9% жителей Украины. Кроме того, результаты опроса, проведенного в августе Институтом анализа и прогнозирования, показали, что СБ Украины не доверяют почти 60% украинцев.
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