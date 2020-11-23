https://ria.ru/20201123/ukraina-1585976068.html
Депутаты Рады оспорили введение "карантина выходного дня"
Депутаты Рады оспорили введение "карантина выходного дня"
Почти 50 депутатов Верховной рады Украины обратились в Конституционный суд (КС) с представлением о соответствии основному закону постановления о введении в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:06
2020-11-23T19:06
2020-11-23T19:06
коронавирус covid-19
здоровье - общество
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152140/67/1521406770_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_25615190dea36c524f20864455dc5cd6.jpg
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Почти 50 депутатов Верховной рады Украины обратились в Конституционный суд (КС) с представлением о соответствии основному закону постановления о введении в стране ограничений в рамках "карантина выходного дня", сообщила пресс-служба КС."В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия конституции (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от 22 июля 2020 № 641 с изменениями", - сообщается на сайте.Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления "не соответствуют ряду норм основного закона Украины", а также отмечают, что "поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, и жизни, и здоровья граждан".На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек (из них 10 945 за минувшие сутки), выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев – 11 075.
https://ria.ru/20201115/ukraina-1584624745.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152140/67/1521406770_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bc28c301afa22583f985e87fdcfcbc83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, верховная рада украины, украина, в мире
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости.
Почти 50 депутатов Верховной рады
Украины обратились в Конституционный суд
(КС) с представлением о соответствии основному закону постановления о введении в стране ограничений в рамках "карантина выходного дня", сообщила пресс-служба КС.
"В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия конституции (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления кабинета министров
Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от 22 июля 2020 № 641 с изменениями", - сообщается на сайте.
Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления "не соответствуют ряду норм основного закона Украины", а также отмечают, что "поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, и жизни, и здоровья граждан".
На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек (из них 10 945 за минувшие сутки), выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев – 11 075.