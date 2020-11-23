Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/ukraina-1585976068.html
Депутаты Рады оспорили введение "карантина выходного дня"
Депутаты Рады оспорили введение "карантина выходного дня"
Почти 50 депутатов Верховной рады Украины обратились в Конституционный суд (КС) с представлением о соответствии основному закону постановления о введении в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:06
2020-11-23T19:06
коронавирус covid-19
здоровье - общество
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152140/67/1521406770_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_25615190dea36c524f20864455dc5cd6.jpg
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Почти 50 депутатов Верховной рады Украины обратились в Конституционный суд (КС) с представлением о соответствии основному закону постановления о введении в стране ограничений в рамках "карантина выходного дня", сообщила пресс-служба КС."В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия конституции (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от 22 июля 2020 № 641 с изменениями", - сообщается на сайте.Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления "не соответствуют ряду норм основного закона Украины", а также отмечают, что "поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, и жизни, и здоровья граждан".На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек (из них 10 945 за минувшие сутки), выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев – 11 075.
https://ria.ru/20201115/ukraina-1584624745.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152140/67/1521406770_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bc28c301afa22583f985e87fdcfcbc83.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, верховная рада украины, украина, в мире

Депутаты Рады оспорили введение "карантина выходного дня"

19:06 23.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты, одетые в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины. 17 мая 2018
Депутаты, одетые в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины. 17 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Почти 50 депутатов Верховной рады Украины обратились в Конституционный суд (КС) с представлением о соответствии основному закону постановления о введении в стране ограничений в рамках "карантина выходного дня", сообщила пресс-служба КС.
"В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия конституции (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от 22 июля 2020 № 641 с изменениями", - сообщается на сайте.
Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления "не соответствуют ряду норм основного закона Украины", а также отмечают, что "поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, и жизни, и здоровья граждан".
На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек (из них 10 945 за минувшие сутки), выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев – 11 075.
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 08:00Распространение нового коронавируса
Украина придумала маневр для победы над COVID-19
 
Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
10:01Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
Лента новостейМолния