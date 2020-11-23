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Туризм
https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585981944.html
За десять месяцев Турция потеряла более 70 процентов туристов
За десять месяцев Турция потеряла более 70 процентов туристов
Число иностранных туристов в Турции сократилось на 72,5 процента в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса, сообщает "Синьхуа" со... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:48
2020-11-23T19:48
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
стамбул
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число иностранных туристов в Турции сократилось на 72,5 процента в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции. В период с января по октябрь страна приняла 11,2 миллиона зарубежных гостей, что на 41 миллион меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в статистическом отчете ведоиства.Крупнейший город и экономический центр государства — Стамбул привлек 37 процентов от общего числа иностранцев. За ним следует средиземноморский курорт Анталья, на который пришлось 28 процентов туристов.На прошлой неделе в стране ввели ограничения в выходные дни, закрыли рестораны и кафе, а также установили новые рабочие часы для предприятий, чтобы сдержать резкий рост числа случаев COVID-19.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, стамбул

За десять месяцев Турция потеряла более 70 процентов туристов

19:48 23.11.2020
 
© AFP 2020 / Sonia BakaricОтель Marmara Club-Hotel в городе Бодрум, Турция после землетрясения. 21 июля 2017
Отель Marmara Club-Hotel в городе Бодрум, Турция после землетрясения. 21 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AFP 2020 / Sonia Bakaric
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число иностранных туристов в Турции сократилось на 72,5 процента в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.
В период с января по октябрь страна приняла 11,2 миллиона зарубежных гостей, что на 41 миллион меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в статистическом отчете ведоиства.
Крупнейший город и экономический центр государства — Стамбул привлек 37 процентов от общего числа иностранцев. За ним следует средиземноморский курорт Анталья, на который пришлось 28 процентов туристов.
На прошлой неделе в стране ввели ограничения в выходные дни, закрыли рестораны и кафе, а также установили новые рабочие часы для предприятий, чтобы сдержать резкий рост числа случаев COVID-19.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурцияСтамбул
 
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