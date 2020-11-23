https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585981944.html

За десять месяцев Турция потеряла более 70 процентов туристов

За десять месяцев Турция потеряла более 70 процентов туристов

Число иностранных туристов в Турции сократилось на 72,5 процента в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса, сообщает "Синьхуа" со... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:48

2020-11-23T19:48

2020-11-23T19:48

туризм

коронавирус covid-19

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стамбул

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число иностранных туристов в Турции сократилось на 72,5 процента в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции. В период с января по октябрь страна приняла 11,2 миллиона зарубежных гостей, что на 41 миллион меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в статистическом отчете ведоиства.Крупнейший город и экономический центр государства — Стамбул привлек 37 процентов от общего числа иностранцев. За ним следует средиземноморский курорт Анталья, на который пришлось 28 процентов туристов.На прошлой неделе в стране ввели ограничения в выходные дни, закрыли рестораны и кафе, а также установили новые рабочие часы для предприятий, чтобы сдержать резкий рост числа случаев COVID-19.

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

анталья (провинция)

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стамбул

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, стамбул