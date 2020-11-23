https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585928520.html

Турция выразила протест из-за досмотра грузового судна в Средиземном море

Турция выразила протест из-за досмотра грузового судна в Средиземном море

Турция протестует в связи с досмотром ее грузового судна в Средиземном море в рамках миссии ЕС по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию, заявил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:01

2020-11-23T16:01

2020-11-23T23:54

хами аксой

халифа хафтар

евросоюз

ливия

турция

в мире

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АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Турция протестует в связи с досмотром ее грузового судна в Средиземном море в рамках миссии ЕС по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию, заявил пресс-секретарь МИД республики Хами Аксой.Отмечается, что досмотр судна был прекращен по настоянию Турции, которая вправе требовать компенсацию за нанесенный ущерб.Евросоюз 31 марта запустил новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать установлению мира в этой стране. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.Однако IRINI неоднократно подвергалась критике из-за неспособности препятствовать поставкам оружия в Ливию. В середине июня корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI, попытались досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМС. Турецкая сторона в возможности досмотра судна отказала.Участники совместной ливийской военной комиссии на переговорах в Женеве 23 октября достигли соглашения о прекращении огня в Ливии, которое вступило в силу немедленно, а также договорились, что все иностранные боевики должны покинуть страну в течение трех месяцев. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические. Создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/geologorazvedka-1583018405.html

ливия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хами аксой, халифа хафтар, евросоюз, ливия, турция, в мире