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В Турции ответили на претензии США из-за закупки C-400
В Турции ответили на претензии США из-за закупки C-400
Турция считает неприемлемым политический торг с США в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты страны,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:10
2020-11-23T13:22
омер челик
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Турция считает неприемлемым политический торг с США в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты страны, заявил пресс-секретарь правящей партии Омер Челик в понедельник.Ранее советник главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унал Чевикёз заявил, что турецкие власти не развертывают С-400, опасаясь санкций США, и эта тема будет стоять на повестке дня как правящей партии, так и оппозиции в случае ее прихода к власти.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581382603.html
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омер челик, турция, сша, в мире

В Турции ответили на претензии США из-за закупки C-400

13:10 23.11.2020 (обновлено: 13:22 23.11.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Турция считает неприемлемым политический торг с США в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты страны, заявил пресс-секретарь правящей партии Омер Челик в понедельник.
Ранее советник главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унал Чевикёз заявил, что турецкие власти не развертывают С-400, опасаясь санкций США, и эта тема будет стоять на повестке дня как правящей партии, так и оппозиции в случае ее прихода к власти.

"Чевикёз дает карт-бланш американскому руководству на отмену покупки С-400, которые мы приобрели для зашиты безопасности Турции. Безопасность нашей страны и защита отечества – не предмет торговли. По этой теме никакой политический торг не приемлем", - написал Челик в Twitter.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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США решительно осудили испытание Турцией С-400
 
Омер ЧеликТурцияСШАВ мире
 
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