В Турции ответили на претензии США из-за закупки C-400
13:10 23.11.2020 (обновлено: 13:22 23.11.2020)
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Турция считает неприемлемым политический торг с США в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты страны, заявил пресс-секретарь правящей партии Омер Челик в понедельник.
Ранее советник главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унал Чевикёз заявил, что турецкие власти не развертывают С-400, опасаясь санкций США, и эта тема будет стоять на повестке дня как правящей партии, так и оппозиции в случае ее прихода к власти.
"Чевикёз дает карт-бланш американскому руководству на отмену покупки С-400, которые мы приобрели для зашиты безопасности Турции. Безопасность нашей страны и защита отечества – не предмет торговли. По этой теме никакой политический торг не приемлем", - написал Челик в Twitter.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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