https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585891471.html

В Турции ответили на претензии США из-за закупки C-400

В Турции ответили на претензии США из-за закупки C-400

Турция считает неприемлемым политический торг с США в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты страны,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:10

2020-11-23T13:10

2020-11-23T13:22

омер челик

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Турция считает неприемлемым политический торг с США в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты страны, заявил пресс-секретарь правящей партии Омер Челик в понедельник.Ранее советник главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унал Чевикёз заявил, что турецкие власти не развертывают С-400, опасаясь санкций США, и эта тема будет стоять на повестке дня как правящей партии, так и оппозиции в случае ее прихода к власти.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581382603.html

турция

сша

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омер челик, турция, сша, в мире