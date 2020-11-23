https://ria.ru/20201123/tsifrovizatsiya-1585891206.html

I Международная онлайн-конференция "Цифровое перемирие. Контракт 2030"

I Международная онлайн-конференция "Цифровое перемирие. Контракт 2030"

24 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет первую Международную онлайн-конференцию "Цифровое перемирие. Контракт-2030".

2020-11-23T13:08

2020-11-23T13:08

2020-11-24T09:23

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ;- председатель Духовного собрания мусульман России Альбир КРГАНОВ;- эксперт в области информационных технологий Игорь АШМАНОВ;- ректор Института цифровой экономики Руслан МАКАРОВ;- координатор, основатель движения "Сорок сороков" Андрей КОРМУХИН;- шеф-редактор научного журнала "Россия и Америка в ХХI веке" Института США и Канады РАН Мария НИКИТЕНКОВА;- эксперт в области бизнес-процессов сектора высоких технологий, профессор University of Minnesota, Center for Technology Leadership Майкл РАЙТ (США);- председатель Российско-американского делового совета Тодд ЛЕФКО (США);- глава фонда Sinergia Foundation Тобби СИМОН (Франция).В рамках мероприятия будут обсуждены проблемы поиска консенсуса в мировом обществе, которое развивается по вектору цифровизации, взаимодействия между консервативными и прогрессивными слоями, нормализации отношений через уменьшение социальной напряженности в условиях усиливающейся роли научного прогресса.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы