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I Международная онлайн-конференция "Цифровое перемирие. Контракт 2030"
I Международная онлайн-конференция "Цифровое перемирие. Контракт 2030"
24 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет первую Международную онлайн-конференцию "Цифровое перемирие. Контракт-2030".
2020-11-23T13:08
2020-11-24T09:23
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ;- председатель Духовного собрания мусульман России Альбир КРГАНОВ;- эксперт в области информационных технологий Игорь АШМАНОВ;- ректор Института цифровой экономики Руслан МАКАРОВ;- координатор, основатель движения "Сорок сороков" Андрей КОРМУХИН;- шеф-редактор научного журнала "Россия и Америка в ХХI веке" Института США и Канады РАН Мария НИКИТЕНКОВА;- эксперт в области бизнес-процессов сектора высоких технологий, профессор University of Minnesota, Center for Technology Leadership Майкл РАЙТ (США);- председатель Российско-американского делового совета Тодд ЛЕФКО (США);- глава фонда Sinergia Foundation Тобби СИМОН (Франция).В рамках мероприятия будут обсуждены проблемы поиска консенсуса в мировом обществе, которое развивается по вектору цифровизации, взаимодействия между консервативными и прогрессивными слоями, нормализации отношений через уменьшение социальной напряженности в условиях усиливающейся роли научного прогресса.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

I Международная онлайн-конференция "Цифровое перемирие. Контракт 2030"

13:08 23.11.2020 (обновлено: 09:23 24.11.2020)
 
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24 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет первую Международную онлайн-конференцию "Цифровое перемирие. Контракт-2030".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- председатель Духовного собрания мусульман России Альбир КРГАНОВ;
- эксперт в области информационных технологий Игорь АШМАНОВ;
- ректор Института цифровой экономики Руслан МАКАРОВ;
- координатор, основатель движения "Сорок сороков" Андрей КОРМУХИН;
- шеф-редактор научного журнала "Россия и Америка в ХХI веке" Института США и Канады РАН Мария НИКИТЕНКОВА;
- эксперт в области бизнес-процессов сектора высоких технологий, профессор University of Minnesota, Center for Technology Leadership Майкл РАЙТ (США);
- председатель Российско-американского делового совета Тодд ЛЕФКО (США);
- глава фонда Sinergia Foundation Тобби СИМОН (Франция).

В рамках мероприятия будут обсуждены проблемы поиска консенсуса в мировом обществе, которое развивается по вектору цифровизации, взаимодействия между консервативными и прогрессивными слоями, нормализации отношений через уменьшение социальной напряженности в условиях усиливающейся роли научного прогресса.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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