В республиканской партии призвали Трампа начать переходный период
05:16 23.11.2020 (обновлено: 08:33 23.11.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски призвала администрацию президента США Дональда Трампа начать процесс передачи полномочий Джо Байдену.
"Пора начать полный и официальный процесс передачи (власти. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Мурковски в Twitter.
Сенатор отметила, что у Трампа была возможность оспорить результаты выборов и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.
Она также назвала попытки оказывать давление на законодателей штатов ради изменения результатов голосования "беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу".
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Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.
Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
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