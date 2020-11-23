https://ria.ru/20201123/trump-1585837039.html

В республиканской партии призвали Трампа начать переходный период

В республиканской партии призвали Трампа начать переходный период

Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски призвала администрацию президента США Дональда Трампа начать процесс передачи полномочий Джо Байдену. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T05:16

2020-11-23T05:16

2020-11-23T08:33

выборы президента сша — 2020

лиза мурковски

дональд трамп

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сша

в мире

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски призвала администрацию президента США Дональда Трампа начать процесс передачи полномочий Джо Байдену.Сенатор отметила, что у Трампа была возможность оспорить результаты выборов и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.Она также назвала попытки оказывать давление на законодателей штатов ради изменения результатов голосования "беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу".Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html

https://ria.ru/20201122/oshibka-1585689465.html

москва

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сша

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лиза мурковски, дональд трамп, джо байден, москва, аляска, сша, в мире