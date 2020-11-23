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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201123/trump-1585837039.html
В республиканской партии призвали Трампа начать переходный период
В республиканской партии призвали Трампа начать переходный период
Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски призвала администрацию президента США Дональда Трампа начать процесс передачи полномочий Джо Байдену. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T05:16
2020-11-23T08:33
выборы президента сша — 2020
лиза мурковски
дональд трамп
джо байден
москва
аляска
сша
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски призвала администрацию президента США Дональда Трампа начать процесс передачи полномочий Джо Байдену.Сенатор отметила, что у Трампа была возможность оспорить результаты выборов и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.Она также назвала попытки оказывать давление на законодателей штатов ради изменения результатов голосования "беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу".Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html
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лиза мурковски, дональд трамп, джо байден, москва, аляска, сша, в мире

В республиканской партии призвали Трампа начать переходный период

05:16 23.11.2020 (обновлено: 08:33 23.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски призвала администрацию президента США Дональда Трампа начать процесс передачи полномочий Джо Байдену.

"Пора начать полный и официальный процесс передачи (власти. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Мурковски в Twitter.

Сенатор отметила, что у Трампа была возможность оспорить результаты выборов и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.
Она также назвала попытки оказывать давление на законодателей штатов ради изменения результатов голосования "беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу".
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Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.
Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
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Выборы президента США — 2020Лиза МурковскиДональд ТрампДжо БайденМоскваАляскаСШАВ мире
 
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