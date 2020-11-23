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В Кремле не стали комментировать трудоустройство глав институтов развития
В Кремле не стали комментировать трудоустройство глав институтов развития
В Кремле не комментируют возможное трудоустройство глав институтов развития после реформы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:28
2020-11-23T12:28
фонд развития промышленности
михаил мишустин
сколково
роснано
дмитрий песков
анатолий чубайс
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Кремле не комментируют возможное трудоустройство глав институтов развития после реформы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАР, "Роснано" и четырех фондов, в том числе "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности."Вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. И не будем это делать и сейчас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президента какие-либо планы на руководителей тех институтов развития, которые сокращаются, в частности, на Анатолия Чубайса.
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фонд развития промышленности, михаил мишустин, сколково, роснано, дмитрий песков, анатолий чубайс, экономика

В Кремле не стали комментировать трудоустройство глав институтов развития

12:28 23.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Кремле не комментируют возможное трудоустройство глав институтов развития после реформы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАР, "Роснано" и четырех фондов, в том числе "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.
"Вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. И не будем это делать и сейчас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президента какие-либо планы на руководителей тех институтов развития, которые сокращаются, в частности, на Анатолия Чубайса.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 10:19
Мишустин рассказал об оптимизации институтов развития
 
Фонд развития промышленностиМихаил МишустинСколковоРоснаноДмитрий ПесковАнатолий ЧубайсЭкономика
 
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