https://ria.ru/20201123/tekhnopolis-1585841121.html

Объем инвестиций резидентов технополиса "Москва" вырос на 48%

Объем инвестиций резидентов технополиса "Москва" вырос на 48%

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вырос на 48%, составив 7,4 миллиарда рублей за девять месяцев этого года,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T07:42

2020-11-23T07:42

2020-11-23T07:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вырос на 48%, составив 7,4 миллиарда рублей за девять месяцев этого года, сообщается на сайте мэра Москвы.По его словам, совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ составляет 36 миллиардов рублей.Отмечается, что в этом году больше всего инвестировали производители электроники, лекарств, медицинских изделий и оборудования. "Объем инвестиций производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за первые девять месяцев 2020 года составил 4 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.Он отметил, что большая часть выручки приходится на производителей электроники и информационно-коммуникативного оборудования, а совокупный объем выручки резидентов за все время существования ОЭЗ составил 97,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201027/akkumulyatory-1581832879.html

москва

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москва, экономика