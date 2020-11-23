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Объем инвестиций резидентов технополиса "Москва" вырос на 48%
Объем инвестиций резидентов технополиса "Москва" вырос на 48%
Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вырос на 48%, составив 7,4 миллиарда рублей за девять месяцев этого года,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:42
2020-11-23T07:42
2020-11-23T07:42
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вырос на 48%, составив 7,4 миллиарда рублей за девять месяцев этого года, сообщается на сайте мэра Москвы.По его словам, совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ составляет 36 миллиардов рублей.Отмечается, что в этом году больше всего инвестировали производители электроники, лекарств, медицинских изделий и оборудования. "Объем инвестиций производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за первые девять месяцев 2020 года составил 4 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.Он отметил, что большая часть выручки приходится на производителей электроники и информационно-коммуникативного оборудования, а совокупный объем выручки резидентов за все время существования ОЭЗ составил 97,6 миллиарда рублей.
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москва, экономика
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вырос на 48%, составив 7,4 миллиарда рублей за девять месяцев этого года, сообщается на сайте мэра
Москвы.
"За первые три квартала 2020 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" инвестировали в развитие столичной экономики 7,4 миллиарда рублей. Это на 48% больше, чем за первые девять месяцев 2019 года... Больше всего финансовых средств внесено в третьем квартале - 4,2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По его словам, совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ составляет 36 миллиардов рублей.
Отмечается, что в этом году больше всего инвестировали производители электроники, лекарств, медицинских изделий и оборудования. "Объем инвестиций производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за первые девять месяцев 2020 года составил 4 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.
"За первые девять месяцев этого года объем выручки резидентов составил 17,5 миллиарда рублей, что на 20% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова генерального директора технополиса "Москва" Геннадия Дегтева.
Он отметил, что большая часть выручки приходится на производителей электроники и информационно-коммуникативного оборудования, а совокупный объем выручки резидентов за все время существования ОЭЗ составил 97,6 миллиарда рублей.