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Технологии позволяют проводить чемпионат "Абилимпикс" дистанционно
Технологии позволяют проводить чемпионат "Абилимпикс" дистанционно
Технологии позволяют проводить чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" в дистанционно формате, сохраняя объективность оценки испытаний, заявил... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:14
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Технологии позволяют проводить чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" в дистанционно формате, сохраняя объективность оценки испытаний, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью."Сегодня нам технологии позволяют обеспечить каждое рабочее место достаточным количеством видеокамер, которое позволяет следить за процессом деятельности профессионала на его рабочем месте с разных ракурсов. И это позволяет дать объективную оценку. Кроме того, на рабочих местах также присутствуют эксперты", - заявил Глушко журналистам.Он отметил, что в финале чемпионата участвуют все субъекты РФ.Глушко также рассказал, что самыми популярными у участников являются сервисные специальности, все, что связано с организацией питания, IT-технологиями. Говоря о востребованности IT-специальностей он отметил, что дистанционная работа уравняла тех, кто ходил в офис, и тех, кто раньше работал из дома.По данным министерства, более 400 тысяч участников чемпионата устроились на работу на предприятия за пять лет проведения "Абилимпикс".
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Технологии позволяют проводить чемпионат "Абилимпикс" дистанционно

18:14 23.11.2020 (обновлено: 18:34 23.11.2020)
 
© Фото : VK/"Абилимпикс"V Московский чемпионат "Абилимпикс-2019"
V Московский чемпионат Абилимпикс-2019 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : VK/"Абилимпикс"
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Технологии позволяют проводить чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" в дистанционно формате, сохраняя объективность оценки испытаний, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
"Сегодня нам технологии позволяют обеспечить каждое рабочее место достаточным количеством видеокамер, которое позволяет следить за процессом деятельности профессионала на его рабочем месте с разных ракурсов. И это позволяет дать объективную оценку. Кроме того, на рабочих местах также присутствуют эксперты", - заявил Глушко журналистам.
Он отметил, что в финале чемпионата участвуют все субъекты РФ.
Глушко также рассказал, что самыми популярными у участников являются сервисные специальности, все, что связано с организацией питания, IT-технологиями. Говоря о востребованности IT-специальностей он отметил, что дистанционная работа уравняла тех, кто ходил в офис, и тех, кто раньше работал из дома.
По данным министерства, более 400 тысяч участников чемпионата устроились на работу на предприятия за пять лет проведения "Абилимпикс".
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