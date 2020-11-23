https://ria.ru/20201123/tekhnologii-1585962392.html

Технологии позволяют проводить чемпионат "Абилимпикс" дистанционно

Технологии позволяют проводить чемпионат "Абилимпикс" дистанционно

Технологии позволяют проводить чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" в дистанционно формате, сохраняя объективность оценки испытаний, заявил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:14

2020-11-23T18:14

2020-11-23T18:34

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Технологии позволяют проводить чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" в дистанционно формате, сохраняя объективность оценки испытаний, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью."Сегодня нам технологии позволяют обеспечить каждое рабочее место достаточным количеством видеокамер, которое позволяет следить за процессом деятельности профессионала на его рабочем месте с разных ракурсов. И это позволяет дать объективную оценку. Кроме того, на рабочих местах также присутствуют эксперты", - заявил Глушко журналистам.Он отметил, что в финале чемпионата участвуют все субъекты РФ.Глушко также рассказал, что самыми популярными у участников являются сервисные специальности, все, что связано с организацией питания, IT-технологиями. Говоря о востребованности IT-специальностей он отметил, что дистанционная работа уравняла тех, кто ходил в офис, и тех, кто раньше работал из дома.По данным министерства, более 400 тысяч участников чемпионата устроились на работу на предприятия за пять лет проведения "Абилимпикс".

https://ria.ru/20200830/abilimpiks-1576484704.html

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