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Житель Подмосковья ответит в суде за призыв к экстремизму
Житель Подмосковья ответит в суде за призыв к экстремизму
Жителя Подмосковья будут судить за видеоролики с призывами к насилию по отношению к правоохранителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:22
2020-11-23T11:22
ольга врадий
московская область (подмосковье)
жуковский
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жителя Подмосковья будут судить за видеоролики с призывами к насилию по отношению к правоохранителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Она сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Жуковского. Мужчина обвиняется в совершении трех преступлений экстремистской направленности. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, московская область (подмосковье), жуковский, происшествия

Житель Подмосковья ответит в суде за призыв к экстремизму

11:22 23.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жителя Подмосковья будут судить за видеоролики с призывами к насилию по отношению к правоохранителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Она сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Жуковского. Мужчина обвиняется в совершении трех преступлений экстремистской направленности. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.
"По данным следствия, обвиняемый ... разместил в открытом доступе на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и на канале видеохостинга "YouTube" видеоролики собственного производства и авторства, в которых содержатся призывы к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов", - добавила она.
 
Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийПроисшествия
 
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