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Житель Подмосковья ответит в суде за призыв к экстремизму

Житель Подмосковья ответит в суде за призыв к экстремизму

Жителя Подмосковья будут судить за видеоролики с призывами к насилию по отношению к правоохранителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:22

2020-11-23T11:22

2020-11-23T11:22

ольга врадий

московская область (подмосковье)

жуковский

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жителя Подмосковья будут судить за видеоролики с призывами к насилию по отношению к правоохранителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Она сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Жуковского. Мужчина обвиняется в совершении трех преступлений экстремистской направленности. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.

московская область (подмосковье)

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, московская область (подмосковье), жуковский, происшествия