Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/sud-1585833797.html
В Росприроднадзоре оценили шансы на победу в деле об аварии в Норильске
В Росприроднадзоре оценили шансы на победу в деле об аварии в Норильске
Специалисты Росприроднадзора рассматривают возражения "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) по иску к предприятию об аварии в Норильске,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:09
2020-11-23T03:09
разлив дизельного топлива в норильске
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
москва
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:36:1398:822_1400x0_80_0_0_70439619986d645adbf242b244bf553c.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора рассматривают возражения "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) по иску к предприятию об аварии в Норильске, ведомство рассчитывает на судебное решение в свою пользу, сообщил РИА Новости начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.В настоящее время в суде находится дело о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде в размере почти 148 миллиардов рублей. Такая сумма была определена специалистами Росприроднадзора по итогам расчета вреда водным объектам и почве, причиненного после разлива 21 тонны дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.Он также отметил, что в Росприроднадзоре, чтобы избежать проигрышей в суде и обеспечить более качественную подготовку материалов, направляемых в суд, было принято внутреннее распоряжение. Согласно ему все расчеты на сумму более пяти миллионов рублей проходят внутреннее согласование в центральном аппарате Росприроднадзора."Бывают случаи, когда они направляются на доработку по два-три раза. Это, конечно, дополнительная работа, время, но, как мы считаем, указанная мера позволила нам в 2020 году выходить в суды с более качественными материалами (для сравнения - в судебном порядке в 2020 году по сравнению с 2018 годом взыскано почти в три раза больше)", - уточнил Чернышев.По словам собеседника агентства, Росприроднадзором на должном уровне ведется работа по исчислению размера вреда, причиненного окружающей среде, и контролю за его взысканием, имеется наработанная судебная практика.Он сказал, что требования о возмещении вреда сформированы "на основании четкой доказательной базы, обосновывающей произведенные расчеты". "Также в штате службы состоят высококвалифицированные юристы, имеющие опыт судебной и судебно-аналитической работы, в связи с чем есть убеждение, что судами по итогам рассмотрения указанных дел будут приняты решения в пользу Росприроднадзора", - уточнил Чернышев.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201116/razliv-1584857244.html
https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html
россия
москва
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_128:0:1272:858_1400x0_80_0_0_55b7f2960661c8d344ce40dca60cedc5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, норильск, происшествия

В Росприроднадзоре оценили шансы на победу в деле об аварии в Норильске

03:09 23.11.2020
 
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора рассматривают возражения "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) по иску к предприятию об аварии в Норильске, ведомство рассчитывает на судебное решение в свою пользу, сообщил РИА Новости начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.
В настоящее время в суде находится дело о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде в размере почти 148 миллиардов рублей. Такая сумма была определена специалистами Росприроднадзора по итогам расчета вреда водным объектам и почве, причиненного после разлива 21 тонны дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
"12 октября 2020 года проведено первое заседание суда по указанному делу в городе Красноярске. Арбитражный суд Красноярского края отложил до 24 ноября заседание, на котором будет рассматриваться иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании". В настоящее время Росприроднадзором рассматриваются возражения НТЭК на исковое заявление", - сказал Чернышев.
Он также отметил, что в Росприроднадзоре, чтобы избежать проигрышей в суде и обеспечить более качественную подготовку материалов, направляемых в суд, было принято внутреннее распоряжение. Согласно ему все расчеты на сумму более пяти миллионов рублей проходят внутреннее согласование в центральном аппарате Росприроднадзора.
"Бывают случаи, когда они направляются на доработку по два-три раза. Это, конечно, дополнительная работа, время, но, как мы считаем, указанная мера позволила нам в 2020 году выходить в суды с более качественными материалами (для сравнения - в судебном порядке в 2020 году по сравнению с 2018 годом взыскано почти в три раза больше)", - уточнил Чернышев.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 16:00
Ростехнадзор назвал техническую причину разлива топлива в Норильске
По словам собеседника агентства, Росприроднадзором на должном уровне ведется работа по исчислению размера вреда, причиненного окружающей среде, и контролю за его взысканием, имеется наработанная судебная практика.
Он сказал, что требования о возмещении вреда сформированы "на основании четкой доказательной базы, обосновывающей произведенные расчеты". "Также в штате службы состоят высококвалифицированные юристы, имеющие опыт судебной и судебно-аналитической работы, в связи с чем есть убеждение, что судами по итогам рассмотрения указанных дел будут приняты решения в пользу Росприроднадзора", - уточнил Чернышев.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:56
"Норникель" завершил основные этапы ликвидации аварии в Норильске
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МоскваНорильскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
09:30Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
09:19В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
09:19Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
09:17Россияне назвали самую непрестижную работу
09:13В США неизвестный напал на церковь, два человека погибли
09:09Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
09:05Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
09:04В Москве 5064 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:00Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
08:53Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:49В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика
08:38СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
08:29Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
08:26Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей
08:16Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
08:10Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
08:07Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
08:03СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
07:49Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня
Лента новостейМолния