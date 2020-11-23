https://ria.ru/20201123/sud-1585833797.html

В Росприроднадзоре оценили шансы на победу в деле об аварии в Норильске

В Росприроднадзоре оценили шансы на победу в деле об аварии в Норильске

Специалисты Росприроднадзора рассматривают возражения "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) по иску к предприятию об аварии в Норильске,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T03:09

2020-11-23T03:09

2020-11-23T03:09

разлив дизельного топлива в норильске

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москва

норильск

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора рассматривают возражения "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) по иску к предприятию об аварии в Норильске, ведомство рассчитывает на судебное решение в свою пользу, сообщил РИА Новости начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.В настоящее время в суде находится дело о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде в размере почти 148 миллиардов рублей. Такая сумма была определена специалистами Росприроднадзора по итогам расчета вреда водным объектам и почве, причиненного после разлива 21 тонны дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.Он также отметил, что в Росприроднадзоре, чтобы избежать проигрышей в суде и обеспечить более качественную подготовку материалов, направляемых в суд, было принято внутреннее распоряжение. Согласно ему все расчеты на сумму более пяти миллионов рублей проходят внутреннее согласование в центральном аппарате Росприроднадзора."Бывают случаи, когда они направляются на доработку по два-три раза. Это, конечно, дополнительная работа, время, но, как мы считаем, указанная мера позволила нам в 2020 году выходить в суды с более качественными материалами (для сравнения - в судебном порядке в 2020 году по сравнению с 2018 годом взыскано почти в три раза больше)", - уточнил Чернышев.По словам собеседника агентства, Росприроднадзором на должном уровне ведется работа по исчислению размера вреда, причиненного окружающей среде, и контролю за его взысканием, имеется наработанная судебная практика.Он сказал, что требования о возмещении вреда сформированы "на основании четкой доказательной базы, обосновывающей произведенные расчеты". "Также в штате службы состоят высококвалифицированные юристы, имеющие опыт судебной и судебно-аналитической работы, в связи с чем есть убеждение, что судами по итогам рассмотрения указанных дел будут приняты решения в пользу Росприроднадзора", - уточнил Чернышев.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201116/razliv-1584857244.html

https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html

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разлив дизельного топлива в норильске, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, норильск, происшествия