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Мерил Стрип мастерски прочитала рэп в "Выпускном"
Мерил Стрип мастерски прочитала рэп в "Выпускном"
В Сети появилась аудиозапись одного из треков киноадапатции мюзикла "Выпускной", на которой слышно, как Мерил Стрип читает рэп. Актриса также сыграла в фильме... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T04:50
2020-11-23T05:48
культура
кино и сериалы
новости культуры
мерил стрип
николь кидман
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Сети появилась аудиозапись одного из треков киноадапатции мюзикла "Выпускной", на которой слышно, как Мерил Стрип читает рэп. Актриса также сыграла в фильме одну из главных ролей.В выложенном в Сети аудио "Wear your crown" Стрип вступает на 1:53. Он произносит: “Gotta wear your crown or your tiara/ Now is the time to bust out the mascara/ Who needs shade? There’s nothing duller/ We living life in full technicolor/ But if your sparkle starts to fade/ Go out and start your own parade/ And if somebody starts in with new drama/ Just go high like Michelle Obama.”Помимо Мерил Стрип в комедии также снимались Николь Кидман, Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман, Ариана Дебос, Керри Вашингтон и другие актеры.Группа бродвейских актеров, в числе которых героини Стрип и Кидман, отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке пойти на выпускной бал со своей подругой. Девушке запрещают это сделать.Премьера проекта на стриминговом сервисе Netfix запланирована на 4 декабря.
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кино и сериалы, новости культуры, мерил стрип, николь кидман

Мерил Стрип мастерски прочитала рэп в "Выпускном"

04:50 23.11.2020 (обновлено: 05:48 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Сети появилась аудиозапись одного из треков киноадапатции мюзикла "Выпускной", на которой слышно, как Мерил Стрип читает рэп. Актриса также сыграла в фильме одну из главных ролей.
В выложенном в Сети аудио "Wear your crown" Стрип вступает на 1:53. Он произносит: Gotta wear your crown or your tiara/ Now is the time to bust out the mascara/ Who needs shade? There’s nothing duller/ We living life in full technicolor/ But if your sparkle starts to fade/ Go out and start your own parade/ And if somebody starts in with new drama/ Just go high like Michelle Obama.”
Помимо Мерил Стрип в комедии также снимались Николь Кидман, Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман, Ариана Дебос, Керри Вашингтон и другие актеры.
Группа бродвейских актеров, в числе которых героини Стрип и Кидман, отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке пойти на выпускной бал со своей подругой. Девушке запрещают это сделать.
Премьера проекта на стриминговом сервисе Netfix запланирована на 4 декабря.
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