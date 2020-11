https://ria.ru/20201123/streep-1585719008.html

Мерил Стрип мастерски прочитала рэп в "Выпускном"

Мерил Стрип мастерски прочитала рэп в "Выпускном"

В Сети появилась аудиозапись одного из треков киноадапатции мюзикла "Выпускной", на которой слышно, как Мерил Стрип читает рэп. Актриса также сыграла в фильме... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T04:50

2020-11-23T04:50

2020-11-23T05:48

культура

кино и сериалы

новости культуры

мерил стрип

николь кидман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155818/11/1558181138_0:216:2873:1832_1400x0_80_0_0_303788a666a67dc7c11a406c7b0b8487.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Сети появилась аудиозапись одного из треков киноадапатции мюзикла "Выпускной", на которой слышно, как Мерил Стрип читает рэп. Актриса также сыграла в фильме одну из главных ролей.В выложенном в Сети аудио "Wear your crown" Стрип вступает на 1:53. Он произносит: “Gotta wear your crown or your tiara/ Now is the time to bust out the mascara/ Who needs shade? There’s nothing duller/ We living life in full technicolor/ But if your sparkle starts to fade/ Go out and start your own parade/ And if somebody starts in with new drama/ Just go high like Michelle Obama.”Помимо Мерил Стрип в комедии также снимались Николь Кидман, Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман, Ариана Дебос, Керри Вашингтон и другие актеры.Группа бродвейских актеров, в числе которых героини Стрип и Кидман, отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке пойти на выпускной бал со своей подругой. Девушке запрещают это сделать.Премьера проекта на стриминговом сервисе Netfix запланирована на 4 декабря.

https://ria.ru/20201117/streep-1584823445.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мерил стрип, николь кидман