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SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии интернет-спутников Starlink. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T06:23
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spacex falcon 9
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spacex
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии интернет-спутников Starlink.Отмечается, что следующий запуск может состояться 23 ноября в 21.34 по местному времени (05.34 вторника мск), но нужно будет следить за погодными условиями.Предполагалось, что ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск должен был состояться в 21.56 по времени Восточного побережья США (5.56 мск). SpaceX должна была вывести на орбиту 16-ю группу Starlink. В ее составе – 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи составит около 900 штук.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего для создания сети планируется запустить более 4400 аппаратов.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб в секунду. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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земля, spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида, сша

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

06:23 23.11.2020
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / NASA
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии интернет-спутников Starlink.

"Отменяем сегодняшний запуск Starlink. Ракета и груз исправны; команда воспользуется дополнительным временем для анализа данных", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что следующий запуск может состояться 23 ноября в 21.34 по местному времени (05.34 вторника мск), но нужно будет следить за погодными условиями.
Предполагалось, что ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск должен был состояться в 21.56 по времени Восточного побережья США (5.56 мск). SpaceX должна была вывести на орбиту 16-ю группу Starlink. В ее составе – 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи составит около 900 штук.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего для создания сети планируется запустить более 4400 аппаратов.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб в секунду. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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