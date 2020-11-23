https://ria.ru/20201123/sputniki-1585838107.html

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии интернет-спутников Starlink. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T06:23

2020-11-23T06:23

2020-11-23T06:23

земля

spacex falcon 9

космос - риа наука

spacex

флорида

сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии интернет-спутников Starlink.Отмечается, что следующий запуск может состояться 23 ноября в 21.34 по местному времени (05.34 вторника мск), но нужно будет следить за погодными условиями.Предполагалось, что ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск должен был состояться в 21.56 по времени Восточного побережья США (5.56 мск). SpaceX должна была вывести на орбиту 16-ю группу Starlink. В ее составе – 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи составит около 900 штук.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего для создания сети планируется запустить более 4400 аппаратов.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб в секунду. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.

https://ria.ru/20201119/korabl-1585421907.html

земля

флорида

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида, сша