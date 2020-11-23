https://ria.ru/20201123/sostoyanie-1585937446.html
Мурашко назвал долю пациентов в тяжелом состоянии в регионах
Мурашко назвал долю пациентов в тяжелом состоянии в регионах
Доля тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионах России составляет порядка 11%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:34
2020-11-23T16:34
2020-11-23T16:57
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Доля тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионах России составляет порядка 11%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество