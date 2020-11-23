Мурашко назвал долю пациентов в тяжелом состоянии в регионах

"Хочу отметить, что в целом в субъектах РФ количество пациентов тяжелых, находящихся в тяжелом состоянии, составляет в пределах где-то 11%. В стационарной сети. И порядка 46% пациентов со средним тяжелым течением", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.