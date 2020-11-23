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Распространение нового коронавируса
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Мурашко назвал долю пациентов в тяжелом состоянии в регионах
Мурашко назвал долю пациентов в тяжелом состоянии в регионах
Доля тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионах России составляет порядка 11%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:34
2020-11-23T16:57
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Доля тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионах России составляет порядка 11%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко назвал долю пациентов в тяжелом состоянии в регионах

16:34 23.11.2020 (обновлено: 16:57 23.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Доля тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионах России составляет порядка 11%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Хочу отметить, что в целом в субъектах РФ количество пациентов тяжелых, находящихся в тяжелом состоянии, составляет в пределах где-то 11%. В стационарной сети. И порядка 46% пациентов со средним тяжелым течением", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
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