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Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие культуры
Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие культуры
Президент России Владимир Путин наградил артиста Вениамина Смехова, продюсера Константина Буслова, артистку Марию Шукшину и гендиректора "Росконцерта" Андрея... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:08
2020-11-23T20:08
2020-11-23T21:23
культура
россия
мария шукшина
вениамин смехов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Вениамина Смехова, продюсера Константина Буслова, артистку Марию Шукшину и гендиректора "Росконцерта" Андрея Малышева за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, президент наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени продюсера, режиссера, сценариста, гендиректора ООО "РБ Продакшн" Константина Буслова и артистку, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ" Марию Шукшину. Он также наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени гендиректора ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрея Малышева.
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россия, мария шукшина, вениамин смехов, владимир путин, союз кинематографистов рф