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Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие культуры
Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие культуры
Президент России Владимир Путин наградил артиста Вениамина Смехова, продюсера Константина Буслова, артистку Марию Шукшину и гендиректора "Росконцерта" Андрея... РИА Новости, 23.11.2020
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культура
россия
мария шукшина
вениамин смехов
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Вениамина Смехова, продюсера Константина Буслова, артистку Марию Шукшину и гендиректора "Росконцерта" Андрея Малышева за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, президент наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени продюсера, режиссера, сценариста, гендиректора ООО "РБ Продакшн" Константина Буслова и артистку, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ" Марию Шукшину. Он также наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени гендиректора ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрея Малышева.
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россия, мария шукшина, вениамин смехов, владимир путин, союз кинематографистов рф

Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие культуры

20:08 23.11.2020 (обновлено: 21:23 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВениамин Смехов
Вениамин Смехов - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Вениамина Смехова, продюсера Константина Буслова, артистку Марию Шукшину и гендиректора "Росконцерта" Андрея Малышева за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Смехова Вениамина Борисовича - артиста, город Москва", - говорится в документе.

Актер Вениамин Смехов во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 20 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 00:30
Биография Вениамина Смехова
Кроме того, президент наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени продюсера, режиссера, сценариста, гендиректора ООО "РБ Продакшн" Константина Буслова и артистку, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ" Марию Шукшину. Он также наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени гендиректора ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрея Малышева.
 
КультураРоссияМария ШукшинаВениамин СмеховВладимир ПутинСоюз кинематографистов РФ
 
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