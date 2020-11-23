https://ria.ru/20201123/slovo-1585907839.html

Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года

Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года

Оксфордский словарь английского языка не смог определить слово 2020-го года. По мнению лингвистов, минувший год невозможно описать одной языковой единицей. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:26

2020-11-23T14:26

2020-11-23T16:30

культура

коронавирус covid-19

английский язык

коронавирусы

в мире

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Оксфордский словарь английского языка не смог определить слово 2020-го года. По мнению лингвистов, минувший год невозможно описать одной языковой единицей.Вместо этого составители выпустили отчет, в котором проанализировали новые явления в языке, появившиеся прежде всего из-за пандемии коронавируса."Английскому языку в этом году пришлось быстро и многократно адаптироваться. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути", — говорится в сообщении на сайте Oxford Languages.В документ вошли как выражения, прижившиеся повсеместно, так и локальные слова, характерные для тех или иных регионов.Наиболее часто употребляемыми стали слова, связанные с коронавирусом: например, локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы), аббревиатура WFH (work from home — работа из дома) и термин Covidiot, созданный из слов COVID и idiot (человек, отрицающий наличие пандемии и пренебрегающий мерами безопасности).Помимо этого, в отчет вошли не относящиеся к COVID-19 явления — в частности, bushfires (лесные пожары) и BLM (Black Lives Matter) — аббревиатура, ставшая лозунгом протестов в защиту прав темнокожих.В прошлый раз словарь признал "климатическое ЧП" (climate emergency) словом 2019 года. Лингвисты отмечали, что изменения, касающиеся экологии, стали центральной темой для обсуждения в англоговорящем мире.

https://ria.ru/20200420/1570297415.html

https://ria.ru/20201011/emodzi-1577974149.html

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коронавирус covid-19, английский язык, коронавирусы, в мире