https://ria.ru/20201123/skoraya-1585933603.html

Краснодарскому краю выделили дополнительные средства на закупку скорых

Краснодарскому краю выделили дополнительные средства на закупку скорых

Подписано распоряжение о дополнительном выделении 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи в Краснодарском крае, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:24

2020-11-23T16:24

2020-11-23T16:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подписано распоряжение о дополнительном выделении 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи в Краснодарском крае, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 миллиона рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края", - сказал он.Мишустин отметил, что средства на эти цели будут предусмотрены и для других регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/skoraya-1585185350.html

краснодарский край

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