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Краснодарскому краю выделили дополнительные средства на закупку скорых
Краснодарскому краю выделили дополнительные средства на закупку скорых
Подписано распоряжение о дополнительном выделении 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи в Краснодарском крае, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:24
2020-11-23T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подписано распоряжение о дополнительном выделении 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи в Краснодарском крае, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 миллиона рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края", - сказал он.Мишустин отметил, что средства на эти цели будут предусмотрены и для других регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, краснодарский край, общество

Краснодарскому краю выделили дополнительные средства на закупку скорых

16:24 23.11.2020 (обновлено: 16:30 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подписано распоряжение о дополнительном выделении 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи в Краснодарском крае, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 миллиона рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края", - сказал он.
Мишустин отметил, что средства на эти цели будут предусмотрены и для других регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинКраснодарский крайОбщество
 
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